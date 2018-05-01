3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar
Cinsel İstismarı Canlı Yayında Paylaşmışlardı! Cezaları Belli Oldu
1 Mayıs'a Damga Vuran Kare! Çıplak Ayakla Taksim'e Çıktılar
40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldüren Yaşlı Adamın Sözleri Kan Dondurdu!
Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servisi Şoförünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
İngiliz Basını: Oğuzhan, Newcastle United'la Sözleşme İmzaladı
Bülent Arınç'tan Gül'e: 'ağabey Ne Diyorsun' Demesini Beklerdim
107 Yıllık Abd Devi İzmirli Firmayı Satın Aldı
Vatandaş Dolandırıcı Diye Şikayet Mektubu Yazdı, Albay Emekli Edildi
Facebook, Beklenen Uygulamayı Kullanıcılarına Sundu
Kıyıya Vurdu! Görenler Gözlerine İnanamadı
İran, Netanyahu'yu Yalancı Çobana Benzetti
Şahan Gökbakar 5 Milyon 500 Bin Tl'ye Tekne Aldı
Son Dakika! Sp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı
Karamollaoğlu'nun Adaylığına Bahçeli'den Şaşırtan Tepki!
Turistlere Semazenli Gösteri Tepki Çekti
Maliye'nin, Yakıtta Ötv İndirimiyle İlgili Kararı Belli Oldu

Cinsel istismarı canlı yayında paylaşmışlardı! Cezaları belli oldu

CİNSEL İSTİSMARI CANLI YAYINDA PAYLAŞMIŞLARDI! CEZALARI BELLİ OLDU

Bursa'da 16 yaşındaki mağdura, ''uyuşturucu madde kullanalım'' diyerek mezarlık bölgesine götürüp, cinsel istismarda bulunan 6 saldırgan hakkında karar verildi. Mahkeme sanıklara 28 yıl ile 4 yıl arasında ceza yağdırdı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Cinsel İstismarı Canlı Yayında Paylaşmışlardı! Cezaları Belli Oldu(7/10)3

Bursa'nın Görükle Mahallesi'nde önceden tanıdıkları E.B.'yi (16) 'birlikte uyuşturucu madde kullanalım' diyerek Yeni Mezarlık bölgesine götüren ve burada E.B.'yi darp ederek cinsel istismarda bulunan 6 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanıklara 28 yıl ile 4 yıl arasında ceza yağdırdı.

CİNSEL İSTİSMARI CANLI YAYIN YAPARAK PAYLAŞTILAR

2016 yılında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda K.K., S.E. (16), E.O. (17), B.Y. (17), T.Ö. (17) ve B.Ö. (14) yolda yürürken daha önceden tanıdıkları E.B. ile karşılaştı. Şahıslardan K.K., E.B.'ye 'gel birlikte uyuşturucu madde kullanalım' dedi. Bunun üzerine 16 yaşındaki E.B. 6 sanık ile birlikte yeni mezarlık bölgesine gitti. 5'i çocuk 6 sanık burada E.B.'nin üzerindeki kıyafetleri çıkararak önce darp etti ardından cinsel istismarda bulundu. Bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak paylaşan şahıslar daha sonra E.B.'yi olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Olayı ailesine anlatan E.B. daha sonra ailesi ile birlikte şahıslardan şikayetçi oldu.

SAVCILIK CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Şikayetin ardından Bursa Cumhuriyet Savcılığı konuya ilişkin hazırladığı iddianamede suça sürüklenen 5 çocuk ve sanık K.K.'nin, "cebir hile veya tehdit kullanarak birden fazla kişi ile birlikte cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kasten yaralama, birden fazla kişi ile birlikte silahla zincirleme şekilde tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"DARP ETTİK AMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMADIK"

Konuyla ilgili ifade veren sanıklar söz konusu suçlamaları kabul etmedi. Suça sürüklenen çocuklardan E.O. ifadesinde mağdur E.B.'nin uyuşturucu madde kullandığını ve sattığını, olay akşamı da E.B.'yi yolda gördüklerini, mağdurun uyuşturucu madde aldığını kendilerinin de mağdura 'yine mi uyuşturucu aldın' diye sorduklarını beyan ederek, "O akşam uyuşturucu kullandığı çok belliydi. Biz de ona niye uyuşturucu kullandığını sorduk ve bize küfretti. Bunun üzerine yanımdaki arkadaşlarımla beraber darp ettik fakat iddia ettiği gibi bir cinsel istismarda bulunmadık" dedi.

28 YIL İLE 4 YIL ARASI CEZA

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili görülen davada mahkeme heyeti örnek bir karara imza attı. Sanıkların savunmalarını doğru kabul etmeyen heyet söz konusu suçun işlendiğine kanaat getirerek sanıklara 28 yıl ile 4 yıl arasında ceza yağdırdı. Yaşının büyük olması sebebiyle ayrı yargılanan sanık K.K. 28 yıl 4 ay, S.E., E.O. ve B.Y. 16 yıl 5 ay 10 gün, geri kalan iki sanık T.Ö. ve B.Ö. ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cinsel  İstismarı  Canlı  Yayında  Paylaşmışlardı  Cezaları  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER