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cinsel sorun yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor

CİNSEL SORUN YAŞAYAN ÇİFTLERE İLAÇ GİBİ GELİYOR

Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...

Tarih : 10 Aralık 2016, 13:17
Puan Ver : Cinsel Sorun Yaşayan Çiftlere İlaç Gibi Geliyor(7/10)5


Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...



Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayıp kanı temizler.



Damar sertliğini azaltır.



Bağırsak kurtlarını döker.



 



kaynak:sabah








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