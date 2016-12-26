Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada
Yeni Cumhurbaşkanı Ab Bayrağını İndirtti
Galatasaray'da İmzalar Atıldı!
Atalay Filiz 'sahtecilik' Suçundan Hakim Karşısında
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor
Cyanogen Pazardan Çekiliyor
Opel Mokka X'den Rakiplerine Gözdağı!
Hac Kayıtları Başlıyor
Son 3 Yılda Büyük İkramiye Çeyrek Bilete İsabet Etti
'ben Arfa Paris'te Kalmak İstiyor'
Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone

cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor!

CİNSELLİK HORMONLARINI HAREKETE GEÇİRİYOR!

Yüksek A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor. Düşünme gücünü artırıyor, iktidarsızlığı önlüyor. Cinsel gücü artırmak için artık viagra aramaya gerek yok. Çünkü doğal besinlerin bu konuda oldukça güçlü etkileri var.

Tarih : 26 Aralık 2016, 12:24
Puan Ver : Cinsellik Hormonlarını Harekete Geçiriyor!(9/10)9


Havuç göz hastalıklarını iyileştirmenin yanı sıra cinsel gücü de artırıyor. Uzmanlar, havucun adeta vitamin deposu olduğunu belirtiyor. Yüksek A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor. Düşünme gücünü artırıyor, iktidarsızlığı önlüyor.



Havucun unutkanlığa da ilaç gibi etki ettiğini söyleyen uzmanlar, "Hafızanızı güçlendirmek için 1 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra ya da gece yatmadan önce taze sıkılmış havuç suyu için" diyor. İşte havucun iyi geldiği diğer hastalıklar:



Gözleri kuvvetlendirir.



Erken bunamayı önler.



Alzheimer'ı engeller.



Kalp krizi riskini düşürür.



Kronik baş ağrısına karşı da önleyici özelliklere sahiptir.



Mideye kuvvet verir.



Cildi güzelleştirir.



Astıma iyi gelir.



Adet söktürür.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cinsellik  Hormonlarını  Harekete  Geçiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER