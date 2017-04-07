CİNSELLİKTEKİ TEHLİKE! AĞIZ KANSERİNE NEDEN OLABİLİR...
Oral seks ile alınan HPV tip 16'nın ağız içi kanserine sebep olduğu ciddi tıbbi çalışmalar ile gösteriliyor
Hayatımız boyunca düzenli olarak prostat muayenesi, mamografi, kolonoskopi gibi düzenli taramalarımızı yaptırıyoruz. Bu taramalar vücudumuzdaki değişikliklerin erken dönemde teşhis edilmesi açısından önem taşıyor. Bu taramalar hayat kurtarıyor. Ağız kanser taraması içinde aynı önem geçerli.
HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cinsel yolla geçen virüslerin en yaygınıdır. Bu virüsün servikal kansere (rahim ağzı kanseri) yol açtığı kesinlikle bilinmektedir. Ancak bilinmeyen önemli bir konu ise bu virüsün ayrıca ağız kanserlerine de neden olabildiğidir. Özellikle oral seks ile alınan HPV tip 16'nın ağız içi kanserine sebep olduğu ciddi tıbbi çalışmalar ile gösterilmiştir.
kaynak:sabah
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