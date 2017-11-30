Güneydoğu Spor Yazarları Derneği, cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ile aşk yaşayan Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın ve onu transfer eden herkesin kulüpten kovulmasını istedi.

Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği, bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ve transferini gerçekleştiren yöneticileri yerden yere vurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BÖLGENİN AHLAKİ, DİNİ VE ETİK DEĞERLERİ UNUTULMAMALIDIR"

"Diyarbekirspor futbolcusu Gökhan Çıra ile cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ile olan haber ve resimler halkımızda olduğu gibi bizlerde de rahatsızlık yaratılmıştır. Kişilerin tercihi ve özel hayatı elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak bu bölgenin ahlaki,dini ve etik değerleri unutulmamalıdır. Bu bölgenin bir kulübünün formasını giyen veya temsil eden kişiler,halkımızın dini ve ahlaki değerlerine uygun şekilde hareket etmelidir. Bu olayın basına yansıma şekli ve paylaşılan resimler ciddi şekilde rahatsızlık vermiştir.

"FUTBOLCUYU VE YÖNETİCİLERİ KOVUN"

Bölgemizi ve kentimizi böyle bir olumsuz olayla gündeme getiren futbolcunun derhal kulüple ilişkisi kesilmeli, bütün bunları bilerek oyuncuyu transfer eden kişiler ve yöneticiler de kulüpten uzaklaştırılmalıdır. Halkın tepkisine ve sesine uygun şekilde hareket edilmelidir. Aksi takdirde bugüne kadar yakın destek vermiş olduğumuz Diyarbekirspor kulübü ile mesafeli bir duruş sergileyeceğimizin bilinmesini isteriz."

Kaynak: haberinburada