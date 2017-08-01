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Cinsiyet Değiştirip Erkek Olan Kadın Doğum Yaptı
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Cinsiyet Değiştirip Erkek Olan Kadın Doğum Yaptı

CİNSİYET DEĞİŞTİRİP ERKEK OLAN KADIN DOĞUM YAPTI

Amerika'da kadın olarak doğan ve 10 yıl önce hormon tedavisi gören 34 yaşındaki Trystan Reese'nin, bir erkek çocuğu oldu.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Cinsiyet Değiştirip Erkek Olan Kadın Doğum Yaptı(8/10)4

Amerika'da erkek olmak için hormon tedavisi görmesine rağmen, ileride çocuk doğurmak için cinsel organını değiştirmeyen Trystan Reese'nin bir erkek çocuğu oldu. Reese Chaplow çifti Reeseîn tüm hamilelik evrelerini Facebook'ta paylaştılar. Doğumdan sonra çift Facebook ve dünyanın bir çok yerinden medyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

ÇOCUK DOĞURMAK İÇİN CİNSEL ORGANINI DEĞİŞTİRMEDİ

Erkek olmak için hormon tedavisi görmesine rağmen ileride çocuk doğurmak için cinsel organını değiştirmedi.DOĞAN ÇOCUĞA "LEO" İSMİNİ VERDİLER

Geçen sene hamile iken çocuğu düşen Trystan, kocası Biff Chaplow ile beraber Leo ismini verdiler.

EBEVEYNLİK KONUSUNDA ZORLUK ÇEKMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Çift biyolojik çocukları dünyaya gelmeden önce 2011 yılında evlatlık bir çocuk aldıkları için ebeveyenlik konusunda zorluk çekmeyeceklerini söylediler.

HAMİLELİK EVRELERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Reese Chaplow çifti Reeseîn tüm hamilelik evrelerini Facebook'ta paylaştılar ve hamileliği de Ocak ayında bir video ile paylaştılar.

ÇOCUĞA ZARAR GELMEMESİ İÇİN HORMON TEDAVİSİNE ARA VERMİŞ

Çocuk doğurduğu çok mutlu olduğunu söyleyen Reese, yaptığı açıklamada, hamile olduğu ortaya çıkmasından sonra çocuğa zarar gelmemesi için hormon tedavisine ara verdiğini söyledi. Doğumdan sonra çift Facebook ve dünyanın bir çok yerinden medyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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