ÇİPRAS, TÜRKİYE'DEKİ YUNAN ASKERLERİ İÇİN TAKAS İDDİALARINI YALANLADI
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtti ve takas iddialarını yalanladı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Yunanistan'da tutuklu bulunan FETÖ'cü askerler hakkında gündeme gelen takas iddialarına ilişkin konuştu. Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.
ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİNİ OLUMLU KARŞILADI
Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.
ERDOĞAN, YUNAN ASKERLERİNE KARŞILIK FETÖ'CÜ ASKERLERİN İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Tosic, Şenol Güneş'le Tartışmasına Açıklık Getirdi: Problem Yok
- Altın Elbiseli Adam, Sıfır Kusurla Canından Oldu
- Görevine Son Verilen Eski Trabzonsporlu Halilhodzic, Veda Konuşmasında Ağladı
- Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm
- Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan, Yemen'de Düğünü Vurdu! Gelin Dahil 20 Kişi Öldü
- Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti
- Nazi Saldırısına Uğrayan Türk: Boğazımı Sıkıp Köpeği Eşime Saldırttı
- Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
- Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar