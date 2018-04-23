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Çipras, Türkiye'deki Yunan Askerleri İçin Takas İddialarını Yalanladı
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Çipras, Türkiye'deki Yunan Askerleri İçin Takas İddialarını Yalanladı

ÇİPRAS, TÜRKİYE'DEKİ YUNAN ASKERLERİ İÇİN TAKAS İDDİALARINI YALANLADI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtti ve takas iddialarını yalanladı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Çipras, Türkiye'deki Yunan Askerleri İçin Takas İddialarını Yalanladı(6/10)2

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Yunanistan'da tutuklu bulunan FETÖ'cü askerler hakkında gündeme gelen takas iddialarına ilişkin konuştu. Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİNİ OLUMLU KARŞILADI

Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.

ERDOĞAN, YUNAN ASKERLERİNE KARŞILIK FETÖ'CÜ ASKERLERİN İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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