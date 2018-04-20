ÇİPRAS TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERMEK İSTERKEN ALAY KONUSU OLDU
Yunanistan Başbakanı Çipras, Ege'de Türkiye'ye mesaj vermek için Kaş'a yakın Meis Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, sosyal medyanın diline düştü.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türkiye'nin yanı başındaki Meis adasını ziyaret edişinin üzerinden iki gün geçti, ancak basında ve sosyal medyada bu ziyaretin yankıları sürüyor.
GÖVDE GÖSTERİSİ İÇİN YAPILAN ZİYARET ÇİPRAS'IN KABUSU OLDU
Gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret, Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Yunan sosyal medya kullanıcıları Çipras'ın ziyareti verdiği pozları ile dalga geçti.
ROMANTİK ZİYARET
Adaya yaptığı ziyarette halka temas kuran Çipras'ın bir pozu, alay konusu oldu. Görüntüde dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi Twitter'da pek çok caps'e malzeme oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar koyup, dalga geçti.
"YUNANİSTAN'LA KİMSE OYUN OYNAYAMAZ"
Gezide Türkiye'ye mesaj vermek istediği yönünde bir açıklama yapan Çipras, "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na Muhalefet Dersi: Sadece Karalamakla Olmaz
- Cumhurbaşkanı: Şenol Güneş'e Çakmak Atan Taraftar Kesin Alkoliktir
- Türkiye'den Abd'ye 'ohal'de Seçim' Cevabı!
- 'türkiye'ye Yaptırım Uygularız' Diyen Abd'ye Sert Cevap: Şantaj
- Yurtta Cinsel Organı Dışarıda Gezen Görevli: Sana Saldırasım Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
- Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar