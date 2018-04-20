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Çipras Türkiye'ye gözdağı vermek isterken alay konusu oldu

ÇİPRAS TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERMEK İSTERKEN ALAY KONUSU OLDU

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ege'de Türkiye'ye mesaj vermek için Kaş'a yakın Meis Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, sosyal medyanın diline düştü.

Tarih : 20 Nisan 2018, 23:50
Puan Ver : Çipras Türkiye'ye Gözdağı Vermek İsterken Alay Konusu Oldu(8/10)4

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türkiye'nin yanı başındaki Meis adasını ziyaret edişinin üzerinden iki gün geçti, ancak basında ve sosyal medyada bu ziyaretin yankıları sürüyor.

GÖVDE GÖSTERİSİ İÇİN YAPILAN ZİYARET ÇİPRAS'IN KABUSU OLDU

Gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret, Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Yunan sosyal medya kullanıcıları Çipras'ın ziyareti verdiği pozları ile dalga geçti.

ROMANTİK ZİYARET

Adaya yaptığı ziyarette halka temas kuran Çipras'ın bir pozu, alay konusu oldu. Görüntüde dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi Twitter'da pek çok caps'e malzeme oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar koyup, dalga geçti.

"YUNANİSTAN'LA KİMSE OYUN OYNAYAMAZ"

Gezide Türkiye'ye mesaj vermek istediği yönünde bir açıklama yapan Çipras, "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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