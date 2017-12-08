Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok

ÇİPRAS'LA BİR ARAYA GELEN ERDOĞAN'DAN NET SÖZLER: KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Yunanistan Başbakanı Çipras'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunaistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Buluşmanın ardından 2 lider ortak basın açıklamaası yaptı. Erdoğan konuşmasında "Bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.

"YABANCISI DEĞİLİM"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bir araya geldiğim mutluluğu dile getirmek isterim. Başbakan olduğum sırada burada 3 farklı Başbakan ile görüşmem oldu. Şimdi de sizlerle beraberim.

"BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKALIM"

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim, Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı; Bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Müzakerelerimizi onun üstüne yapmalıyız. Halklarımızın birbiri ile ortak yanları çok. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir yana koyalım. Bizim Türkiye olarak hiç bir komşu ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Bizler geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var.

"ORTAK AKIL OLUŞURSA SORUNLARI ÇÖZERİZ"

Söylem birliğini ve ortak aklı oluşturabilirsek sorunlarımız çözebiliriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çipras  La  Bir  Araya  Gelen  Erdoğan  Dan  Net  Sözler  Kimsenin  Toprağında  
Gözümüz  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER