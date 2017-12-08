Yunanistan Başbakanı Çipras'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunaistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Buluşmanın ardından 2 lider ortak basın açıklamaası yaptı. Erdoğan konuşmasında "Bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.

"YABANCISI DEĞİLİM"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bir araya geldiğim mutluluğu dile getirmek isterim. Başbakan olduğum sırada burada 3 farklı Başbakan ile görüşmem oldu. Şimdi de sizlerle beraberim.

"BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKALIM"

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim, Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı; Bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Müzakerelerimizi onun üstüne yapmalıyız. Halklarımızın birbiri ile ortak yanları çok. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir yana koyalım. Bizim Türkiye olarak hiç bir komşu ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Bizler geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var.

"ORTAK AKIL OLUŞURSA SORUNLARI ÇÖZERİZ"

Söylem birliğini ve ortak aklı oluşturabilirsek sorunlarımız çözebiliriz."

Kaynak: haberinburada