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Çipras'tan Küstahlık! Türkiye'ye İşgalci Deyip, Ayasofya Konusunda Haddini Aştı

ÇİPRAS'TAN KÜSTAHLIK! TÜRKİYE'YE İŞGALCİ DEYİP, AYASOFYA KONUSUNDA HADDİNİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında sık sık nezaket sınırlarını zorlayan Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye "işgalci" dedi. Çipras, Ayasofya konusunda da haddini aşan sözler söyledi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Çipras'tan Küstahlık! Türkiye'ye İşgalci Deyip, Ayasofya Konusunda Haddini Aştı(8/10)4

Yunanistan'da temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Çipras'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunan Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'ın yaptığı gerilimli toplantının aksine daha ılımlı geçen basın toplantısında, Erdoğan'ın mesajlarını diplomatik nezaketler çerçevesinde verdiği görüldü.

TÜRKİYE'YE AÇIKÇA İŞGALCİ DEDİ

Ancak Çipras'ın aynı nezaketi gösterme konusunda yeteri kadar hassas davranmadığı da gözlerden kaçmadı. Sık sık Türkiye'ye Lozan ve diğer tartışmalı başlıklar konusunda ayar vermeye çalışan Çipras, bir ara haddini aşarak resmen Türkiye'ye "işgalci" dedi.

Kıbrıs konusunda "Ben 43 yaşındayım ve 43 yıldır bu mesele hala tartışılıyor. Yine bu çerçevede kimin suçlu olduğuna dair bir tartışma söz konusu" diyen Çipras, hızını alamayarak "Bu durum 43 yıldır devam ediyor, çünkü 34 yıl önce yasa dışı bir işgal ve istila olmuştu" dedi. Çipras bu sözleriyle, 1974'te Kıbrıs'taki terör eylemlerine müdahale eden ve adanın kuzeyini teröristlerden temizleyen Türkiye'ye açıkça işgalci dedi.

AYASOFYA KONUSUNDA HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Küstahlığı bu kadarla da kalmayan Çipras, Atina'da halen bir cami bulunmadığını ve Müslüman azınlığa ait camilerin iyi durumda olmadığını hatırlatan Erdoğan'a kendince "Ayasofya uyarısı" yaptı.

"Yunanistan sınırlarında yer alan Sakız Adası'nda Selanik'te Rodos Adası'nda Fethiye camii gibi bir çok mabedin restorasyonunu gerçekleştirdik" diyen Çipras, "Ancak burada Ortadoksların dini tören düzenlemesini düşünmedik. Üzüntüyle belirtmek isterim ki böyle bir durum Ayasofya'da söz konusu. Karşılıklı olarak her tarafın hassasiyetlerine saygı göstermek durumundayız" diyerek, Türkiye'de zaman zaman gündeme gelen Ayasofya Camii'nin ibadete açılması tartışmalarında atıfta bulundu. Çipras "Özgürlükler konusunda geri adım atmamalıyız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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