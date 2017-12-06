ÇİPRAS'TAN YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: BURADA DARBECİLER HOŞ KARŞILANMAZ
Yunanistan Başbakanı Çipras, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi AA'ya açıklamalarda bulundu. Çipras Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"CESUR ADIMLAR ATMAMIZ İÇİN BİR FIRSAT"
Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi. Türkiye-AB göçmen mutabakatı ile ilgili de konuşan Çipras, "Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi" diye konuştu.
SON ZİYARETİ 65 YIL ÖNCE CELAL BAYAR YAPMIŞTI
Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'a gelecek ilk TC Cumhurbaşkanı olacak. Atina'yı son olarak 1952 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ziyaret etmişti.
15 Temmuz'dan sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin yargı süreci, halen Yunanistan'da devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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