Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
Çırılçıplak Yürüyerek Etrafa Gülüşler Atan Kadına 3.300 Euro Para Cezası Kesildi
Eski Fenerbahçeli Krasic, Avustralya Takımı Sydney'e Gitti
Kaybolan Minik Berrak, İz Takip Köpeği Şah Sayesinde Evine Döndü
İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı
Bakan Eroğlu, Mümkün Olsa İstanbul'u Terk Ederim Diyen Profesör Kadıoğlu'na Çok Kızdı
Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra İle Saldırdı
Fenerbahçe Stoch İçin Gelen Teklifi Kabul Etti
Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 5 Milyonu Aştı
Toprakla Üzeri Örtülen Mezarları Görenler, Yatır Sanıp Dua Ediyor
Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
Genç Kızların Bayıldığı Oyuncak Ayıya Uyuşturucu Sakladılar
Almanlar, Yolda Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Polise Götüren Yakup'u Konuşuyor
Fetö'nün Yeni Taktiği Deşifre Oldu! Whatsapp'ta Bu Mesajlara Dikkat
Antalya'daki Festival Çarşısı'ndaki Yangında 100 İş Yeri Kül Oldu
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık 2 İla 4 Derece Daha Da Artacak
Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!

ÇIRILÇIPLAK YÜRÜYEREK ETRAFA GÜLÜŞLER ATAN KADINA 3.300 EURO PARA CEZASI KESİLDİ


Çırılçıplak Yürüyerek Etrafa Gülüşler Atan Kadına 3.300 Euro Para Cezası Kesildi
Tarih : 30 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Çırılçıplak Yürüyerek Etrafa Gülüşler Atan Kadına 3.300 Euro Para Cezası Kesildi(5/10)1

İtalya'nın Bolonya kentinde sokaklarda kolunda çantasıyla çırılçıplak yürüyen kadına, 3 bin 300 Euro para cezası kesildi. Kimliği bilinmeyen genç kadını çırılçıplak görenler, 'Neden böyle soyundun' diye sorması üzerine, 'Çünkü giyinmek istemiyorum' diyen kadın çevredekileri daha şaşırttı. Meraklı vatandaşlar o anları saniye saniye kaydetti.

"GİYİNMEK İSTEMİYORUM"

Kolundaki çantasıyla gayet rahat ve gülümseyerek dolaştığı gözlenen kadın, 'Bir iddiayı kaybettiğin için mi böyle soyundun, ne oldu' diye soranlara, 'Çünkü giyinmek istemiyorum' diye cevap verdi.

AHLAK KURALLARINA KARŞI GELDİĞİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Polis, yolda durdurduğu kadına 'Ahlak kurallarına aykırı davranış'tan ötürü 3 bin 300 euro para cezası kesti.

GÖZLENME KORKUMU YENMEK İÇİN ÇIPLAK YÜRÜDÜM

Genç kadının soyunma gerekçesi olarak polislere, 'Gözlenme korkumu yenmek için sokaklarda çıplak yürüdüm' dediği bildirildi.

GENÇ KADININ DAVRANIŞI SORGULANDI

Sosyal medyada da bu konu çok konuşulurken, yapılan yorumlarda, genç kadının bu davranışının altında yatabilecek gerekçeler sorgulandı.

"MUHTEMELEN NE GİYECEĞİNE KARAR VEREMEMİŞTİ"

Bazı kullanıcılar bunun 'Sosyal bir araştırma' ya da 'Bir sanatçının performansı' olabileceğini yazarken, bazıları da 'Muhtemelen bu kadın ne giyeceğine karar verememişti' yorumunda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çırılçıplak  Yürüyerek  Etrafa  Gülüşler  Atan  Kadına  3300  Euro  Para  Cezası  Kesildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER