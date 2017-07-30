ÇIRILÇIPLAK YÜRÜYEREK ETRAFA GÜLÜŞLER ATAN KADINA 3.300 EURO PARA CEZASI KESİLDİ
İtalya'nın Bolonya kentinde sokaklarda kolunda çantasıyla çırılçıplak yürüyen kadına, 3 bin 300 Euro para cezası kesildi. Kimliği bilinmeyen genç kadını çırılçıplak görenler, 'Neden böyle soyundun' diye sorması üzerine, 'Çünkü giyinmek istemiyorum' diyen kadın çevredekileri daha şaşırttı. Meraklı vatandaşlar o anları saniye saniye kaydetti.
"GİYİNMEK İSTEMİYORUM"
Kolundaki çantasıyla gayet rahat ve gülümseyerek dolaştığı gözlenen kadın, 'Bir iddiayı kaybettiğin için mi böyle soyundun, ne oldu' diye soranlara, 'Çünkü giyinmek istemiyorum' diye cevap verdi.
AHLAK KURALLARINA KARŞI GELDİĞİ İÇİN CEZA KESİLDİ
Polis, yolda durdurduğu kadına 'Ahlak kurallarına aykırı davranış'tan ötürü 3 bin 300 euro para cezası kesti.
GÖZLENME KORKUMU YENMEK İÇİN ÇIPLAK YÜRÜDÜM
Genç kadının soyunma gerekçesi olarak polislere, 'Gözlenme korkumu yenmek için sokaklarda çıplak yürüdüm' dediği bildirildi.
GENÇ KADININ DAVRANIŞI SORGULANDI
Sosyal medyada da bu konu çok konuşulurken, yapılan yorumlarda, genç kadının bu davranışının altında yatabilecek gerekçeler sorgulandı.
"MUHTEMELEN NE GİYECEĞİNE KARAR VEREMEMİŞTİ"
Bazı kullanıcılar bunun 'Sosyal bir araştırma' ya da 'Bir sanatçının performansı' olabileceğini yazarken, bazıları da 'Muhtemelen bu kadın ne giyeceğine karar verememişti' yorumunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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