ÇİRPAS'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAYATINI ŞANTAJ ARACI OLARAK KULLANIYOR
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılması çağrısını yinelerken küstah ithamlarda bulundu.
Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasının yarattığı gerilim devam ederken, bugün de iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.
Çipras, "İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır" dedi.
2 ASKER TUTUKLANMIŞTI
Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı. Birinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.
Yunanistan askerlerin serbest bırakılmasını defalarca talep ederken, zaman zaman tepkilerin düzeyi de sertleşti.
SAVUNMA BAKANI BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "tamamen delirdi" demiş ve bu açıklama Yunanistan'da da büyük tepki toplamıştı.
BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Çipras'ın açıklamalarına karşılık twitter'dan şu mesajı paylaştı:
Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu
- Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti
- İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı
- Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü
- Seyir Halindeki Taksi Cayır Cayır Yandı! O Anlar Kameraya Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukken Ailesini Kaybeden Adamı 19 Yaşına Kadar Kurtlar Yetiştirdi
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar