Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasının yarattığı gerilim devam ederken, bugün de iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.

Çipras, "İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır" dedi.

2 ASKER TUTUKLANMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı. Birinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.

Yunanistan askerlerin serbest bırakılmasını defalarca talep ederken, zaman zaman tepkilerin düzeyi de sertleşti.

SAVUNMA BAKANI BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "tamamen delirdi" demiş ve bu açıklama Yunanistan'da da büyük tepki toplamıştı.

BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Çipras'ın açıklamalarına karşılık twitter'dan şu mesajı paylaştı:

Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.

Kaynak: haberinburada