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citroen'in suv atağı devam ediyor

CİTROEN'İN SUV ATAĞI DEVAM EDİYOR

Citroen, Şanghay Otomotiv Fuarı'da tanıtılan C5 Aircross'un ardından C3 Aircross ile SUV atağını hızlandırdı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:07
Puan Ver : Citroen'in Suv Atağı Devam Ediyor(6/10)8


Citroen, Şanghay Otomotiv Fuarı'da tanıtılan C5 Aircross'un ardından C3 Aircross ile SUV atağını hızlandırdı. SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroën, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross'u geliştirdi. C3 Aircross, yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.



 



 



kaynak:sabah








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