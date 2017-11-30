ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ TSUBASA; MESSİ VE RONALDO İLE GERİ DÖNÜYOR!
Çocukların efsane çizgi filmlerinden Tsubasa; Messi ve Ronaldo'lu senaryosuyla tekrar ekranlara gelecek. Hikaye, Dünya Kupasından önce yayınlanacak.
90'larda çocuk olanların efsanesi Tsubasa, tekrar televizyonlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu sefer, Ronaldo ve Messi'li senaryosuyla!
24 BÖLÜMDEN 2 SEZON YAYINLANACAK
Tsubasa'nın yaratıcıları, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezon hazırladı. Japonya'nın Dünya Kupası'na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası'nda Tsubasa'nın Messi, Ronaldo ve Neuer ile karşı karşıya gelmesi hikayesini de anlatacak.
90'LI YILLARDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 90'larda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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