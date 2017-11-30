Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Çizgi Film Karakteri Tsubasa; Messi ve Ronaldo ile Geri Dönüyor!

ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ TSUBASA; MESSİ VE RONALDO İLE GERİ DÖNÜYOR!

Çocukların efsane çizgi filmlerinden Tsubasa; Messi ve Ronaldo'lu senaryosuyla tekrar ekranlara gelecek. Hikaye, Dünya Kupasından önce yayınlanacak.

Tarih : 30 Kasım 2017, 10:40
Puan Ver : Çizgi Film Karakteri Tsubasa; Messi Ve Ronaldo İle Geri Dönüyor!(8/10)4

90'larda çocuk olanların efsanesi Tsubasa, tekrar televizyonlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu sefer, Ronaldo ve Messi'li senaryosuyla!

24 BÖLÜMDEN 2 SEZON YAYINLANACAK

Tsubasa'nın yaratıcıları, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezon hazırladı. Japonya'nın Dünya Kupası'na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası'nda Tsubasa'nın Messi, Ronaldo ve Neuer ile karşı karşıya gelmesi hikayesini de anlatacak.

90'LI YILLARDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 90'larda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çizgi  Film  Karakteri  Tsubasa;  Messi  Ve  Ronaldo  İle  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER