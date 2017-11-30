90'larda çocuk olanların efsanesi Tsubasa, tekrar televizyonlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu sefer, Ronaldo ve Messi'li senaryosuyla!

24 BÖLÜMDEN 2 SEZON YAYINLANACAK

Tsubasa'nın yaratıcıları, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezon hazırladı. Japonya'nın Dünya Kupası'na katılma serüveni ile başlayacak olan çizgi film, Dünya Kupası'nda Tsubasa'nın Messi, Ronaldo ve Neuer ile karşı karşıya gelmesi hikayesini de anlatacak.

90'LI YILLARDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 90'larda ülkemize de gelmiş ve birçok çocuğun futbol hayali ile yanıp tutuşmasına neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada