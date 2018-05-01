CİZRE'DE İKİ KATLI EV ANİDEN ÇÖKTÜ, AİLE KAÇAMADI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 YARALI
Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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