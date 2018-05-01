Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 YARALI

Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: haberinburada