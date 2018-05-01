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CİZRE'DE İKİ KATLI EV ANİDEN ÇÖKTÜ, AİLE KAÇAMADI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI


Cizre'de iki katlı ev aniden çöktü, aile kaçamadı: 2 ölü, 8 yaralı
Tarih : 01 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Cizre'de İki Katlı Ev Aniden Çöktü, Aile Kaçamadı: 2 Ölü, 8 Yaralı(8/10)4

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 YARALI

Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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