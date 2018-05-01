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Cizre'deki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

CİZRE'DEKİ PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde tüp patlaması nedeniyle yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı olayın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Cizre'deki Patlamanın Şiddeti Gün Ağarınca Ortaya Çıktı(7/10)3

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı iki katlı evdeki tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst bölümü tamamen yıkıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Cizre ilçesi Katran köyünde dün gece iki katlı bir evde yaşanan ve ev sahibi Mahmut Tağ'ın hayatını kaybetmesine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin enkaz altında kalarak, yaralanmasına neden olan tüp patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin üst bölümünün tamamen yıkıldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ev kullanılamaz hale geldi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen tüp patlaması sonucu ortalığın savaş alanını aratmadığını ifade eden Köy Muhtarı Halil Can, "Saat 21.00 sıralarında ben Çavuş köyüne bir ziyarete gitmiştim. Oraya varır varmaz patlama olduğu bilgisi geldi. Ben de köye geldiğimde o esnada herkes bir koşuşturma içindeydi. Enkaz altındaki insanların çıkarılması için herkes seferber olmuştu. Olay esnasında devletin tüm birimlerine bilgi verdik. Devlet büyüklerimiz vali, kaymakam, merkez komutanı olay yerine geldiler çok yardımları oldu. İlk enkaza ulaştığımızda kimi yanık haldeydi, yaralıydılar. Daha sonra ev sahibi Mahmut Tağ'ın cenazesini çıkardık. Yaralılardan Süleyman Bozkurt İstanbul'dan ev sahibinin misafiri olarak gelmişti. Misafirin hastanede tedavisi devam ediyor. AFAD, itfaiye ve ambulans hemen yetiştiler. Onlar da seferber oldular. Bildiğim kadarıyla evde tüp sızma yapmış, sıkışma olmuş ve çay yaparken bunlar çakmağı kullanınca patlama olmuş" dedi.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Öte yandan, patlamada hayatını kaybeden Mahmut Tağ'ın cenazesi sabah saatlerinde köy mezarlığına defnedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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