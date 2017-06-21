CLİCHY GALATASARAY'I TERCİH ETTİ
Transfer dönemi açıldığından beri dünyaca ünlü yıldızlara kanca atan Galatasaray'ın son hedefi Gael Clichy... Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği Fransız sol bek transferin gözdesi haline gelmişti.
Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Cimbom'un el sıkıştığı iddia edildi. Footmercato'da yer alan habere göre Clichy, Manchester City'de geçirdiği 6 yılın ardından G.Saray'ın yolunu tutacak.
SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
Haberin detaylarında Galatasaray'ın Gael Clichy'ye 3 yıllık bir kontrat önerdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro vereceği kaydedilirken ayrıca 3 yıla bölünecek şekilde imza parası da ödeneyeceği belirtildi.
kaynak:sabah
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