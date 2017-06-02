Mehmet Ekici'ye imza attırmak için transfer sezonunun başlayacağı 17 Haziran'ı bekleyen sarılacivertliler, sol bek için de Manchester City'nin Fransız futbolcusu Gael Clichy ile anlaşmaya vardı



Sekiz sezon Arsenal, 6 sezon da Manchester City forması giyerek Premier Lig'de başarı dolu bir kariyer edinen Gael Clichy'nin, Manchester City ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitti. Oyuncunun menajeri de, Fransız sol beki Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdi... Fenerbahçe, bu transferde hızlı davranan taraf olarak elini çabuk tuttu ve işi bitirdi.







3 YILLIK ANLAŞMA



Clichy görüşmelerinin yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın bilgisi dahilinde yapıldığı, oyuncuyla, imza parasıyla birlikte 3 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Fransız yıldızın, yıllık maliyetinin 4 milyon Euro civarında olacağı gelen bilgiler arasında.







İKİNCİ NİANG



Fenerbahçe, santrforda Lucas Perez'den haber beklerken, bu oyuncunun Türkiye'yi tercih etmeme ihtimaline karşılık Milan'ın Senegalli yıldızı Mbaye Niang'ı da listesine aldı. Geçen sezon devre arasında Watford'a kiralanan oyuncu, 15 Premier Lig maçında görev yaparken, ondan önce Serie A'da 13 kez 11'de görev yapmıştı. Niang'ın fiziksel özellikleri nedeniyle teknik heyetin olumlu raporunu aldığı öğrenildi.











kaynak:sabah