CLİCHY'DE İŞLEM TAMAM
Mehmet Ekici'ye imza attırmak için transfer sezonunun başlayacağı 17 Haziran'ı bekleyen sarılacivertliler, sol bek için de Manchester City'nin Fransız futbolcusu Gael Clichy ile anlaşmaya vardı
Sekiz sezon Arsenal, 6 sezon da Manchester City forması giyerek Premier Lig'de başarı dolu bir kariyer edinen Gael Clichy'nin, Manchester City ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitti. Oyuncunun menajeri de, Fransız sol beki Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdi... Fenerbahçe, bu transferde hızlı davranan taraf olarak elini çabuk tuttu ve işi bitirdi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Clichy görüşmelerinin yeni teknik direktör Aykut Kocaman'ın bilgisi dahilinde yapıldığı, oyuncuyla, imza parasıyla birlikte 3 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Fransız yıldızın, yıllık maliyetinin 4 milyon Euro civarında olacağı gelen bilgiler arasında.
İKİNCİ NİANG
Fenerbahçe, santrforda Lucas Perez'den haber beklerken, bu oyuncunun Türkiye'yi tercih etmeme ihtimaline karşılık Milan'ın Senegalli yıldızı Mbaye Niang'ı da listesine aldı. Geçen sezon devre arasında Watford'a kiralanan oyuncu, 15 Premier Lig maçında görev yaparken, ondan önce Serie A'da 13 kez 11'de görev yapmıştı. Niang'ın fiziksel özellikleri nedeniyle teknik heyetin olumlu raporunu aldığı öğrenildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar