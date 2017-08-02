Galatasaraylıları Heyecanlandıran İmparator Evinde Tweeti Fos Çıktı
Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
11 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Zanlı, Linç Edileceğini Anlayınca Harakiri Yaptı
Twitter Hesabından Hayranlarını Kahkahaya Boğmaya Devam Ediyor
Uçak Üzerlerine Acil İniş Yapınca, Ölüme Güneşlenirken Yakalandılar
Rusya'dan Çok Sert Açıklama: Abd Bize Savaş İlan Etti
Atını Açlık Ve Susuzluktan Öldüren Faytoncuya Komik Ceza!
Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
Club Brugge'ü Eleyen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turuna Çıktı
Tem Otoyolunda Zincirleme Trafik Kazası Medyana Geldi: 6 Ölü, 3 Yaralı
Abdullah Gül'den Katar'a Sürpriz Ziyaret
Fransız Gazeteci, Şırnak'ta Teröre Yardım Suçlamasıyla Tutuklandı!
İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
İşte Yaş'ta Yapılan Atama Ve Terfilerin Tam Listesi
15 Temmuz'dan Sonra Tsk'ya Geri Dönen Pilotlar, Generalliğe Terfi Etti
Aihm'den Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça'ya Ret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
Trump, Kongre'nin Yaptırım Tasarısını Hem Eleştirdi Hem İmzaladı
Galatasaraylı Futbolcularla Suriyeli Çocukların Buluşması Beğeni Topladı
Fenerbahçe, Kadro Dışı Bıraktığı Van Der Wiel'ı Affetti

CLUB BRUGGE'Ü ELEYEN BAŞAKŞEHİR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURUNA ÇIKTI


Club Brugge'ü Eleyen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turuna Çıktı
Tarih : 02 Ağustos 2017, 23:10
Puan Ver : Club Brugge'ü Eleyen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turuna Çıktı(5/10)1

Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu'nda 3-3'lük ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Belçika ekibi Club Brugge'u konuk etti. Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle Brugge'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi play-off'una yükselmeye hak kazandı.

ADEBAYOR'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Medipol Başakşehir'e tarihi galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 7. dakikada Emmanuel Adebayor'un kafa golü ile 1-0 öne geçti. Golde yeni transfer Gael Clichy'nin ortası ise büyük alkış aldı.

Golden sonra da baskısına devam eden Medipol Başakşehir'i rahatlatan gol ise 34. dakikada geldi. İlk golü atan Adebayor'un kazandığı top sonrası Edin Visca, sol ayağıyla düzgün bir şut gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

İkinci yarıda da rakibini kalesine yaklaştırmayan Medipol Başakşehir, rahat bir oyunun ardından karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırdı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off'unda elenmesi halinde bile yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Club  Brugge  Ü  Eleyen  Başakşehir  Şampiyonlar  Ligi  Nde  Play-Off  Turuna  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER