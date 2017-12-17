CME'DE BİTCOİN VADELİ İŞLEMLERİ BU GECE BAŞLIYOR
Bitcoin'de ikinci vadeli işlemler bu gece dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta başlıyor.
Bitcoin vadeli kontratların Chicago'daki CBOE borsasında işleme açılmasından bir hafta sonra, ikinci vadeli işlemler bu gece dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta başlıyor. CME'deki Bitcoin kontratlar Ocak vadeli olacak.
VADELİ İŞLEMLER YÜKSELMEYE HIZ KATACAK
ABD'de Bitcoin kontratlarında vadeli işlemlerin ikinci turunun, sanal paranın yükselişine hız katması bekleniyor. Vadeli işlemler, Bitcoin'in büyük uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
Altegris yatırım uzmanı Matt Osborne, CME'deki işlemlerin CBOE borsasından daha fazla ilgi çekmesinin beklendiğini söyledi.
YÜZDE BİN 700 DEĞER KAZANDI
Bu yıl yüzde bin 700 değer kazanan Bitcoin'in fiyatı, cuma günü Luxembourg merkezli BitStamp platformunda 18 bin dolara yaklaşmıştı.
ABD türev regülatörü, CME ve CBOE'de Bitcoin vadelilerinin işlem görmesine izin verme kararı almıştı.
CBOE borsasında geçen hafta "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin vadeli kontratları kısa sürede yaklaşık yüzde 15 artış kaydettikten sonra gerilemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
- Dünyanın En Hızlı Özel Jeti Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar