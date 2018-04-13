CNBC'YE İSİM VERMEDEN KONUŞAN KAYNAK, TRUMP'IN SURİYE PLANINI AÇIKLADI
ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyini toplamasının ardından CNBC kanalına isim verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak, Suriye'de 2'si hava üssü 8 hedefin vurulacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Güvenlik Konseyini toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, "Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye'de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini" söyledi.
"HEDEFLER ARASINDA İKİ ÜS, BİR ARAŞTIRMA MERKEZİ VAR"
CNBC'deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştırma merkezi olduğunu ileri sürdü.
"MÜHİMMAT VE SİLAHLAR RUSYA'NIN KONTROLÜNDEKİ HAVA SAHASINDA"
Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya'nın kontrolündeki hava sahasına, ABD'nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yasak Aşk Vahşeti! Aldatıldığını Öğrenen Adam Katliam Yaptı
- Şemsiye Açarak İha'lardan Kaçmaya Çalışan Terörist Öldürüldü
- Bahşiş Yüzünden Katledilen Genç, Ölmeden Önce Annesine 100 Tl Bırakmış
- Düğün Takılarının Olduğu Bavul Kayboldu, Rus Çift Rekor Tazminat Aldı
- Her Kurbana 3 Kurşun! Sağ Ve Sol Göğüslerinden Vurup Başlarına Sıkmış
EKONOMİ HABERLERİ
- Tarihi Seviyeye Çıkan Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Yurt Dışından Sipariş Ettiği Kitaptan Fazla Vergi Alınınca Tweet Attı, Bakanlık Vergiyi Düşürdü
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel Organına Kokain Süren Başhekim, Sevgilisinin Ölümüne Neden Oldu
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
Bu Haberle İlgili Yorumlar