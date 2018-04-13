ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Güvenlik Konseyini toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, "Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye'de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini" söyledi.

"HEDEFLER ARASINDA İKİ ÜS, BİR ARAŞTIRMA MERKEZİ VAR"

CNBC'deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştırma merkezi olduğunu ileri sürdü.

"MÜHİMMAT VE SİLAHLAR RUSYA'NIN KONTROLÜNDEKİ HAVA SAHASINDA"

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya'nın kontrolündeki hava sahasına, ABD'nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.

Kaynak: haberinburada