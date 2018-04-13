İki Liderle Ne Konuştuğu Anlatıp Duyurdu: Videoları Putin'e Gönderdim
Sopayla Bayıltıp Kaçırılmıştı! Liseli Kızın Geleceğini Çalan Sanıklara Tutuksuz Yargılama
Kızıyla Yürüyüşe Çıkan Kylie Jenner, Bebek Arabasıyla Kombin Yaptı
İsrailli Bakandan Askerlerine Alçak Çağrı: Filistinlileri Öldürün
Bafetimbi Gomis'ten Başakşehir'e Özel Hazırlık
Uefa Avrupa Liginde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
İtirafçı Anlattı! Generallerin Yaverlerini Menfez Paşası Seçmiş
Sosyal Medya 'trabzonlu Kardashian' Dilan'ı Konuşuyor
Son Dakika! Abd-Rusya Restleşmesine Hükümetin Yorumu: İşleri Karmaşık Hale Getirmesinler
Emekli Aylığını Almak İçin Annesinin Öldüğünü 22 Yıl Gizlemiş
Restleşmede Söz Sırası Rusya'da: Abd Sakın Maceraya Kalkışmasın
Marmaray'daki İntiharın Görüntüleri! 18'lik Genç, Raylara Böyle Atladı
Yıkılan Yalı Görüntülenirken Arkasındaki İnşaat Gün Yüzüne Çıktı
Cinsel Organına Kokain Süren Başhekim, Sevgilisinin Ölümüne Neden Oldu
Son Dakika! Ohal'in 7. Kez Uzatılması Çarşamba Günü Tbmm'de Görüşülecek
Abdullah Avcı'dan Beklenen Açıklama Geldi: Arda Turan Oynayacak
Tarihi Seviyeye Çıkan Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Cani Koca, Boşanma Davası Açan Karısına Tornavida İle Saldırdı
Nasreddin Hoca Hakkında Bilinmeyenler Gün Yüzüne Çıktı
Yurt Dışından Sipariş Ettiği Kitaptan Fazla Vergi Alınınca Tweet Attı, Bakanlık Vergiyi Düşürdü

CNBC'ye isim vermeden konuşan kaynak, Trump'ın Suriye planını açıkladı

CNBC'YE İSİM VERMEDEN KONUŞAN KAYNAK, TRUMP'IN SURİYE PLANINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyini toplamasının ardından CNBC kanalına isim verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak, Suriye'de 2'si hava üssü 8 hedefin vurulacağını söyledi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Cnbc'ye İsim Vermeden Konuşan Kaynak, Trump'ın Suriye Planını Açıkladı(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Güvenlik Konseyini toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, "Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye'de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini" söyledi.

"HEDEFLER ARASINDA İKİ ÜS, BİR ARAŞTIRMA MERKEZİ VAR"

CNBC'deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştırma merkezi olduğunu ileri sürdü.

"MÜHİMMAT VE SİLAHLAR RUSYA'NIN KONTROLÜNDEKİ HAVA SAHASINDA"

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya'nın kontrolündeki hava sahasına, ABD'nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cnbc  Ye  İsim  Vermeden  Konuşan  Kaynak  Trump  In  Suriye  Planını  Açıkladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER