Küçük Çocuğu Kaçırmak İsteyen Adam Kameralara Yakalandı
Cnn International 'dünyanın En Güvenli Yeri'ni Görüntüledi!
Araç Yüklü Tır Trafikte Tehlike Saçtı! O Anlar Kamerada
İktidara Yaranacağım Derken Sosyal Medyanın Diline Düştü
İki Kardeşe Yıldırım Çarpmıştı, Dün Ağabeyi Bugün İse Kendisi Öldü
Bahçeli'den Af Çağrısı: Kader Mahkumlarının Talihini Değiştirebiliriz!
Dedikodular Doğru Çıktı! Dudak Dudağa Yakalandılar
Tutuklu Kardeşinin Aleyhinde Tanıklık Yapan Adama Sopa İle Saldırdı
Üreticilerden Protesto! Fıstıklı Baklava Yapımı Durduruldu
Real Madridli Gareth Bale'den Turistlere Eşek Şakası
İlk İşim Bu Olacak Deyip 25 Haziran Vaadini Duyurdu
Otobüs Kaçıran Çocuklar Bu Sefer De Minibüs Çaldılar
Hemşire Kılığına Girip Hastaneden Bebek Kaçıran Kadın Tutuklandı
Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti
Fenerbahçeli Futbolcular, Sipariş Verilen Ciğerleri Moral Bozukluğu Nedeniyle Yiyemedi
Mhp'de Milletvekili Adayları Belli Oldu, 89 Kişi Listeye Alınmadı
Türkiye'den Abd'ye Gümrük Vergisi Resti: Karşılık Verilecek
Genç Kadının Şüpheli Ölümü! İntihar Mı Cinayet Mi?
Mehmet Ali Erbil, Yeniden Evlenmek İstiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe İle Görüştü

CNN INTERNATİONAL 'DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ!


CNN International 'dünyanın en güvenli yeri'ni görüntüledi!
Tarih : 12 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Cnn International 'dünyanın En Güvenli Yeri'ni Görüntüledi!(6/10)2

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) Colorado Springs bölgesinde yer alan Cheyenne Dağ Üssü'ne girdi.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER EYLEMLERİ GÖZLEMLENİYOR

Buradaki görevliler, Kore Yarımadasındaki yumuşamaya rağmen Kuzey Kore'nin nükleer eylemlerini dikkatle gözlemlemeye devam ettiklerini belirttiler.

"İŞİMİZ DAKİKALARA VE SANİYELERE BAĞLI"

ABD ve Kanada'nın ortak çalıştığı NORAD'ın başındaki isim olan Kanadalı Travis Morehen, her gün Kuzey Kore'yle ilgili 3-4 istihbarat notu aldıklarını ifade etti. "İşimiz dakikalara ve saniyelere bağlı. Siyasi retoriği düşünmek ve değerlendirmek, bizim işimiz değil. Kuzey Amerika'ya gelecek metal parçalarından korkuyoruz" dedi.

700 METRELİK GRANİT TABAKASININ ALTINDA

Bu sene kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlayan NORAD'ın Cheyenne Dağ Üssü, 700 metrelik granit tabakasının altında yer alıyor.

23 TONLUK PATLAMAYA DAYANABİLİR İKİ KAPISI VAR

Nükleer saldırıdan zarar görmemesi hedeflenen üssün 23 tonluk patlamaya dayanacağı belirtilen iki kapısı, tatbikat dışında yalnızca bir kere tamamen kapatılmış: 2001'deki 11 Eylül saldırılarında.

"DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ"

Yetkililer, buranın dünyanın en güvenli yeri olduğunu söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cnn  International    Dünyanın  En  Güvenli  Yeri  Ni  Görüntüledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER