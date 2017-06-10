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cnn, trump'a hakaret eden televizyoncuyu kovdu

CNN, TRUMP'A HAKARET EDEN TELEVİZYONCUYU KOVDU

Ünlü Amerikan kanalı, Twitter mesajında ABD liderine hakaret edip daha sonra özür dileyen Reza Aslan'ın görevine son verdi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:35
Puan Ver : Cnn, Trump'a Hakaret Eden Televizyoncuyu Kovdu(8/10)8


CNN, 'Believer' belgesel programının sunucu ve yapımcısı Reza Aslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kanal, İran asıllı Amerikalı Reza Aslan'ın hakaret içeren paylaşımları nedeniyle programın yeni bölümlerini yayınlamayacağını açıkladı.



Reza Aslan, Londra'daki terör saldırısı sonrası Müslümanlara seyahat yasağı uygulanması talebini tekrar gündeme getiren Trump'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunmuş, daha sonra da özür dilemişti.



 



kaynak:milliyet








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