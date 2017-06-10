

CNN, 'Believer' belgesel programının sunucu ve yapımcısı Reza Aslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.







Kanal, İran asıllı Amerikalı Reza Aslan'ın hakaret içeren paylaşımları nedeniyle programın yeni bölümlerini yayınlamayacağını açıkladı.







Reza Aslan, Londra'daki terör saldırısı sonrası Müslümanlara seyahat yasağı uygulanması talebini tekrar gündeme getiren Trump'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunmuş, daha sonra da özür dilemişti.







kaynak:milliyet