Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent'in açıklamasına göre, dünya devi firma bitkiden imal edilen ve yenilebilen şişeler üzerinde çalışıyor.

Kent, Global Girişimcilik Kongresi'nde kongrenin platform başkanı Ali Sabancı'nın sorularını yanıtlayan Muhtar Kent yenilebilen paket üzerinde çalıştıklarını söyledi. Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, inovasyona önem verdiklerini dile getirerek, "Dünyadaki ilk bitki şişesini yaptık. Şu anda insanların içeceğini içip, paketini yiyebileceği bir şişe üzerinde çalışıyoruz" dedi.

İÇECEĞİ İÇİP PAKETİNİ YİYEBİLECEĞİZ

Şirketinin inovatif fikirlere önem verdiğini belirten Kent şöyle konuştu;

"Dünyadaki ilk bitki şişesini yaptık. Şeker kamışı atığından oluşturulan şişeler üretmeyi başardık. Bu şirket içinde oluşturulan bir fikir değildi. Hindistan'da ortaklarımızdan biri söyledi bu fikri... Şu anda insanların içeceğini içip, paketini yiyebileceği bir şişe üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: haberinburada