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coca-cola'dan önemli karar! rotasını değiştirdi...

COCA-COLA'DAN ÖNEMLİ KARAR! ROTASINI DEĞİŞTİRDİ...

Coca-Cola İçecek CCBA'yı almak için teklif vermeyecek, başka coğrafyalarda büyümeyi fırsatlarını değerlendirecek.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:46
Puan Ver : Coca-Cola'dan Önemli Karar! Rotasını Değiştirdi...(5/10)7


Coca-Cola İçecek Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösteren şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa'nın (CCBA) hisselerini almak için teklif vermeyeceğini, ortaya çıkması halidne diğer coğrafyalarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.



Şirket KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, "henüz belli olmamakla beraber, gelecekte çıkabilecek bölgesel fırsatların, potansiyel olarak, CCI (Coca-Cola İçecek) için stratejik açıdan daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır" denildi.



 



kaynak:hürriyet








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