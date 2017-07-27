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Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı

ÇOCUĞU EZİP GEÇEN MOTORLU KADININ VİCDANSIZLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

Çin'de, motor kullanan kadın yoluna çıkan çocuğu ezdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu korkunç anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 13:10
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Çin'de, motorla ilerleyen bir kadın, yoluna çıkan çocuğu motorun altına alarak ezdi. Giydiği yağmurluk sebebiyle yüzü görünmeyen kadın, tekerleklerin arasına sıkışan çocuğa müdahale etmek yerine, motoru hafif kaldırıp tekerini kurtararak, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

KÜÇÜK ÇOCUĞA, OLAYA TANIK OLAN BİR BAŞKA KADIN MÜDAHALE ETTİ

Vicdansız kadının yansıdığı kamera kayıtlarında, yerde yatan çocuğun yardımına bir başka kadının koştuğu da göze çarpıyor. Sosyal medyada sert tepkilere maruz kalan kadının akıbeti bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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