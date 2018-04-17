ÇOCUĞUM HASTA DEYİP POLİSE SİLAH DOĞRULTTU! 100 BİN TL VERİN
Antalya'da bankaya giren soyguncu silahını polise doğrultup "Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin" diyerek bankayı soymak istedi.
Antalya'da bankaya giren şahıs, "Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin" diyerek bankayı soymak istedi. Polis ekipleri eşgali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SİLAHINI POLİSE DOĞRULTUP "ÇOCUĞUM HASTA BANA ÇABUK 100 BİN TL VERİN" DEDİ
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak üzerindeki bir kamu bankasında 17.15'de meydana geldi. Bankaya müşteri kılığında giren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, belindeki tabancayı görevli banka memuruna tutarak iddiaya göre, "Çocuğum hasta bana çabuk 100 bin TL verin" şeklinde konuştu.
HAREKET EDEN PERSONELİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ
Şahıs, banka güvenlik görevlileri ve hareket etmeleri halinde banka personelini de öldüreceğini söyleyerek tehditlerde bulundu. Banka görevlileri soygun şüphelisini bir taraftan oyalarken, güvenlik görevlileri şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsa müdahale etmek istedi. Kalabalıktan yararlanan adam olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun polise haber verilmesi üzerine gelen ekipler, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
EŞGALİ BELİRLENDİ, YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri banka güvenlik kameralarını incelemeye alırken, ekipler eşgalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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