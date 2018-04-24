Geçtiğimiz sene Hilal Öztürk ile evlenen şarkıcı Ferman Toprak, baba oldu. Kız babası olan Toprak, "Tarkan'dan önce baba oldum" diyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ferman Toprak ve Hilal Toprak'ın ilk çocukları Adel Su bugün dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"TARKAN'DAN ÖNCE BABA OLDUM"

Tarkan'dan önce baba oluyorum diye espri de yapan Toprak, "Vatana, millete hayırlı bir evlat olur inşallah" temennisinde bulundu

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla fotoğrafını paylaşan Toprak, altına şu notu düştü: "Adel'im... Prensesim... Canım kızım, seni o kadar uzun zamandır bekliyordum ki, anlatamam. Yemediğim yemek, gezmediğim yer, tanışmadığım insan, görmediğim, duymadığım olay kalmadı... Hissetmediğim duygu kalmadı diyeceğim ama, ben ilk defa, bugün, evlat sevgisini hissettim kızım. Allahım bu fani dünyada, inşallah hep güzelliklerle, iyiliklerle karşı karşıya kalırsın, kötülüklerden hep uzak olursun...

Küçük bir vücudun, minnacık ellerin, fakat o küçük vücudunun içinde saf, temiz, hızlıca çarpan bir kalbin var. İnşallah o temiz kalbini kimse kirletmez Adel'im. Kimsenin kirletmesine de izin vermeyeceğim. Baban olarak, hep senin yanında, arkandayım güzel kızım. Allah'ım evlat isteyen herkese nasip etsin inşallah. Sevgili Adel Su, devletimize, milletimize, ailemize sağlıklı hayırlı ve de bereketli bir evlat olasın...

Tekrardan hoş geldin dünyamın merkezi... Hilal Toprak sağ ol aşkım benim bana bu mutluluğu yaşattığın için.

Kaynak: haberinburada