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çocuğunuz büyümüyorsa dikkat!

ÇOCUĞUNUZ BÜYÜMÜYORSA DİKKAT!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ “Bağırsak parazitleri tedavi edilmediğinde çocuk gelişimi dahi etkileyebiliyor" dedi

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:35
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Türkiye'deki önemli sağlık sorunlarından olan bağırsak parazitleri her yaşta görülebiliyor. Kimi zaman zarar vermeden bağırsaklarda yaşayan parazitler kimi zaman da zarar vererek hastalık yapabiliyor. Bağırsak parazitlerinin en çok çocukları etkilediğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ “Bağırsak parazitleri tedavi edilmediğinde çocuk gelişimi dahi etkileyebiliyor” diyor.



ZARAR VERMEDEN DE YAŞAYABİLİR



Parazitler bağırsaklarda yaşayan davetsiz misafirlerdir. Genellikle gözle görülmeyen yumurtalarının ağız yolu ile alınması sonucu yumurtaların bağırsaklarda yerleşerek yaşamaya başlaması ile sonuçlanan enfeksiyon hastalıklarıdır. Gözle görülmeyen amip, giardiya gibi tek hücreli canlılar ya da kıl kurdu, bağırsak solucanları, kancalı solucanlar, şeritler olabilir. Bazen zarar vermeden bağırsaklarda yaşarlar, bazen de zarar vererek hastalık yaparlar. Her yaşta çocuk ve erişkinlerde görülebilen parazitleri çocuklarda daha ağır seyreder hatta gelişimlerini engelleyebilir.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çocuğunuz  Büyümüyorsa  Dikkat    haber

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