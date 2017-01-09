Çocuğunuzda Ateş Ve Kusma Şikayeti Varsa Dikkat!
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çocuğunuzda ateş ve kusma şikayeti varsa dikkat!

ÇOCUĞUNUZDA ATEŞ VE KUSMA ŞİKAYETİ VARSA DİKKAT!

Son yıllarda sıkça görülen rota virüsü çocukları tehdit ediyor. Çocuk, rota virüsü ile karşılaştıktan 1 ya da 7 gün sonra belirtileri gösterebilir.

Tarih : 09 Ocak 2017, 17:15
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Ateş ve kusma olur. Ateş 40 dereceye kadar çıkabilir. Kusma ise miktar ve sayı olarak çok fazladır. Bu da çocuğu susuz bırakır.



Daha sonra ishal başlar. Dr. Nihal Karaçayır şu önerilerde bulundu: Rota virüs hastalığında serum tedavisi uygulanır. Buna ek olarak su, elma suyu, ayran gibi gıdalarla da sıvı kaybı giderilmeye çalışılır. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik verilmez.



 



kaynak:sabah






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