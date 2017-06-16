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çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat!

ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. İrfan Oğuz Şahin, çocuklarda morarma, sık-zor nefes alma, iyi beslenememe, kilo alamama, aşırı terleme, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve çarpıntı gibi durumların kalp hastalığı belirtisi olabileceğini söyledi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:14
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Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. İrfan Oğuz Şahin "çocuklarda kalp hastalıkları" hakkında bilgi verdi. Dr. Şahin, "Kalp hastalıkları doğuştan olan ve sonradan gelişenler olmak üzere iki gruptur. Erişkinlerde sonradan görülen kalp hastalıkları, çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları ön plandadır. Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde kalbin gelişmesindeki bir kusurun sonucudur. Genellikle bu kusurun ne olduğu tam bilinmemekle birlikte genetik hastalıklar, bazı viral enfeksiyonlar, alkol ve kimyasalların etken olabileceği düşünülmektedir" diye konuştu.



Uzm. Dr. İrfan Oğuz Şahin şöyle devam etti: "Kalp hastalıkları, probleme yol açmayacak küçük bir delik şeklinde olabileceği gibi kalbin odacık ya da kapaklarının oluşmaması gibi ağır şekillerde de olabilir. Fetal ekokardiografi ile gebeliğin 20. haftasından itibaren ağır kalp hastalıklarının tespit edilmesi mümkündür. Ancak bir kısım önemli kalp hastalıkları ve küçük olan deliklerin çoğu gebelikte saptanamayabilir.



Doğumsal kalp hastalığı sıklığı 100 canlı doğumda 1 kadardır. Bunların için de bir kısmı önemsizdir, tesadüfen tanı koyulur ve kendiliğinden düzelir. Bir kısmı ilk birkaç ay içinde belirti ve bulgu vererek tanınır ki bunlar da ya kendiliğinden düzelir ya da ilerleyen yaşlarda tedavi edilir. Bir kısmı ise doğum ile birlikte ya da ilk birkaç ay içinde sağlıklı bir bebeğin çok hızlı kötüleşmesi ile karşımıza çıkar ve çok hızlı tanı koyulup tedavi edilmezse istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Ağır kalp hastalıkları nadir görülseler de sansasyonel olduklarından aileleri sanki bütün çocuk kalp hastaları kötü bir süreçten geçecekmiş gibi tedirgin eder."



 



kaynak:sabah








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