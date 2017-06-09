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çocuğunuzda karne kaygısı yaratmayın

ÇOCUĞUNUZDA KARNE KAYGISI YARATMAYIN

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Emel Güler, ailenin karne zamanı çocuklara yaklaşımı konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:06
Puan Ver : Çocuğunuzda Karne Kaygısı Yaratmayın(5/10)5


Uzun ve zorlu bir eğitim öğretim döneminin ardından çocuklar karneleriyle birlikte yaz tatiline girecek. Çocukların karne notuna ve başarılarına gösterdikleri tepkiler çocuktan çocuğa farklılaşıyor. Kimi çocuk karnesini neşeli, mutlu, heyecanlı, coşkulu, sevinçli karşılarken kimi çocuk ise üzgün, hayal kırıklığına uğramış, korkulu, kaygılı, öfkeli, çaresiz hissedebiliyor. Bu farklılaşmaya neden olan etkenler başarılı ya da başarısız olma durumu olduğu gibi karne notunun çocuğun beklentisine uygun olması ya da olmaması olabilir. Ancak en önemlisi karnenin taşıdığı anlam, yani karnenin çocuk için ne ifade ettiğidir.



Aslında karne nelere daha iyi çalışmak gerektiğini çocuğa, ailesine ve öğretmene hatırlatır. Asıl işlevinin dışında karneye yüklenen anlam; çalışkan olduğunu gösteren belge, zeki olduğunu kanıtlayan belge, yetenekli olduğunu gösteren belge, hayat başarısını belirleyen belge, yeterli olduğunu gösteren belge, Uslu çocuk olduğunu gösteren belge, geleceği belirleyen belge vs. gibi anlamlar içeriyorsa bu durum çocuk için sorun olabilmektedir. Beklentiler ya da yüklenen anlam karşılanmadığında hayal kırıklıkları, üzüntü, kaygı, öfke, özgüven düşüklüğü, içe kapanma vb. olumsuz duyguların yaşandığı görülmektedir.



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Çocuğunuzda  Karne  Kaygısı  Yaratmayın    haber

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