Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

çocuğunuzda kilo sorunu mu var?

ÇOCUĞUNUZDA KİLO SORUNU MU VAR?

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocuğun kilolu olmamasının sağlıksız değil aksine sağlıklı olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 16:51
Puan Ver : Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?(5/10)5


 Ebeveynlerin, çocuklarının aç kalacağı endişesi ile yanlış beslenme programları uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocukta gelişim geriliği yoksa az miktarda yemeyi sorun haline getirmemek gerektiğini ifade etti. Beslenme sorunu olan çocukların tamamının iştahsız olarak tanımlanmasının doğru olmadığını kaydeden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, iştahsızlığın nedenlerini şöyle sıraladı:



"İştahsızlığın, mineral eksiklikleri ve mide problemleri gibi pek çok fizyolojik sebebi olabilmektedir. Bunun dışında çocuğun iç dünyasında yaşadığı bazı psikolojik sorunlar da iştahsızlığa yol açmaktadır. Bebeklikten itibaren beslenme konusunda çeşitliliğe önem verilmelidir.



Bebek 6 aylıkken ek besinlere başlanılmalı, çocuk 1 yaşına geldiğinde hemen hemen tattırılmayan sebze ve meyve kalmamalıdır. Herhangi bir besini yemek istemeyen çocuğa, o besin değişik şekillerde sunularak verilmelidir. Örneğin sade süt içmek istemeyen çocuğun sütüne taze meyve eklenerek tüketimi daha cazip hale getirilmelidir. Peynir yemek istemeyen çocuklar için de omlet, börek ve tost hazırlanabilir. Peynirin tadını fark edip tüketmeyen çocuklar için de tadı yoğun hissedilmeyen lor peyniri önerilmektedir."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çocuğunuzda  Kilo  Sorunu  Mu  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER