Terörist Başı Fettullah Gülen'e Dolandırıcılıktan Soruşturma
Bir Mesajla 2 Milyon Liralık Vurgun! Paraları Alıp Mısır'a Tatile Gittiler
Btk Devreye Girdi! Rehber Casusları Denetim Kıskacında
Adana'da Ender Rastlanan Kuş Türü Görüntülendi
Milli Yıldıza Süper Lig Yolu Açıldı
Çiftlik Bank Operasyonunda Kara Para İncelemesi! 20 Şirketin Hesabı Bloke Edildi
Ak Parti Büyük Kongresi Haziran Ayında Yapılacak
Çocuğuyla Birlikte Tuvalete Giren Kadının Ardından Girip Cinsel Tacizde Bulundu
Beyaz'dan Sürpriz Karar! Rahatsız Olunca Pılını Pırtını Toplayıp Gitti
Kartal'da Tehlikeli Gerginlik! Zabıtalar Karşı Karşıya Geldi
Terlik Yutan Piton, Açlıktan Ölmesin Diye Ameliyat Edildi
7 Gollü Maçta Arjantin Fena Dağıldı
Abd Talimatı Verdi, Ypg Münbiç'te Direnmeyecek
İstanbul'da Sis, Kabus Gibi Boğaza Çöktü, Trafik Felç Oldu!
Üniversiteli Alara'nın, Odasında İntihar Ettiği Hocası Konuştu
Arjantinli Messi, İspanya'nın Attığı 6. Golden Sonra Tribünü Terk Etti
Paris Saint-Germain, Neymar'ın Fiyatını 400 Milyon Euro Olarak Belirledi
2'nci Çiftlik Bank Skandalında Yeni Gelişme! Kurucusu Gözaltına Alındı
Muamma Bitti! Tarihi Görüşmeden İlk Görüntüler Geldi
Beyin Takımı Ortaya Çıktı! İşte Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı

Çocuğuyla Birlikte Tuvalete Giren Kadının Ardından Girip Cinsel Tacizde Bulundu

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE TUVALETE GİREN KADININ ARDINDAN GİRİP CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Antalya'da çocuğuyla tuvalete giden kadının ardında tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık, ikinci kez bir kadını taciz edince yakalandı.

Tarih : 28 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Çocuğuyla Birlikte Tuvalete Giren Kadının Ardından Girip Cinsel Tacizde Bulundu(9/10)5

Antalya Manavgat'ta çocuğuyla birlikte tuvalete giden kadının ardından tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı.

TUVALETE GİREN KADININ ARDINDAN GİRİP TACİZ ETTİ

Pusetteki küçük çocuğuyla birlikte ilçe merkezinde bir umumi tuvalete giren kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir adamın kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

TACİZDEN SONRA ADAMIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının çocuğuyla birlikte tuvalete girmesinin ardından zanlının takip ettiği ve içeri girdiği görülüyor.

Tuvaletten çıkan şüpheli hızlı adımlarla tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken, dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı arıyor.

BAŞKA BİR KADIN DA AYNI GÜN ŞİKAYET EDİNCE YAKALANDI

Öte yandan Kumköy Mahallesi'nde turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Adresi tespit edilen şüpheli S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuğuyla  Birlikte  Tuvalete  Giren  Kadının  Ardından  Girip  Cinsel  Tacizde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER