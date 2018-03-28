ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE TUVALETE GİREN KADININ ARDINDAN GİRİP CİNSEL TACİZDE BULUNDU
Antalya'da çocuğuyla tuvalete giden kadının ardında tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık, ikinci kez bir kadını taciz edince yakalandı.
Antalya Manavgat'ta çocuğuyla birlikte tuvalete giden kadının ardından tuvalete girip cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı.
TUVALETE GİREN KADININ ARDINDAN GİRİP TACİZ ETTİ
Pusetteki küçük çocuğuyla birlikte ilçe merkezinde bir umumi tuvalete giren kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir adamın kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
TACİZDEN SONRA ADAMIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının çocuğuyla birlikte tuvalete girmesinin ardından zanlının takip ettiği ve içeri girdiği görülüyor.
Tuvaletten çıkan şüpheli hızlı adımlarla tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken, dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı arıyor.
BAŞKA BİR KADIN DA AYNI GÜN ŞİKAYET EDİNCE YAKALANDI
Öte yandan Kumköy Mahallesi'nde turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi.
TACİZCİ TUTUKLANDI
Adresi tespit edilen şüpheli S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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