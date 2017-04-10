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çocuk bakmaya geldi, fuhuş çetesinin eline düştü

ÇOCUK BAKMAYA GELDİ, FUHUŞ ÇETESİNİN ELİNE DÜŞTÜ

Türkiye'ye çocuk bakıcı olmak için gelen Kırgız Malika N, fuhuş çetesinin eline düştü.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : Çocuk Bakmaya Geldi, Fuhuş Çetesinin Eline Düştü(8/10)6


Türkiye'ye çocuk bakıcı olmak için gelen Kırgız Malika N, fuhuş çetesinin eline düştü. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Antalya'da iş bulmak için bir adamla bağlantı kurdu.



O ana kadar fuhuş çetesinin eline düştüğünü fark etmeyen genç kadın, önce bir müteahhitle tanıştırıldı. Fuhuş talebine direnen Malika, araçta öldüresiye dövüldü. Kafasına defalarca demir çubukla vurulan Malika, Korkuteli yolunun kenarına atıldı.



 



kaynak:hürriyet








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