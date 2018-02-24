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Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içinde TBMM'de!

ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİ 10 GÜN İÇİNDE TBMM'DE!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik cezalarda ağırlaştırmalar yapacaklarını belirterek, "10 gün içinde kanun paketini TBMM'ye sunacağız." dedi.

Tarih : 24 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Çocuk İstismarı Düzenlemesi 10 Gün İçinde Tbmm'de!(7/10)3

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarının önlenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Çeşitli bakanlıklarımız, başta Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çalışmaları yapıyorlar. En kısa zamanda, 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız." dedi.

6 BAKANLI KOMİSYON KURULDU

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Akdağ, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre makamında görüşen Akdağ, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akdağ, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 6 bakanın içinde olduğu ve başkanlığını kendisinin yaptığı bir komisyon teşkil ettiklerini anımsattı.

"KOMİSYONUMUZU TOPLADIK, 6 SAATLİK ÇALIŞMA YAPTIK"

Komisyonun, çocuk istismarıyla ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirip, kuvvetlendirmek ve yeni atacakları adımları da hızla gerçekleştirmek için oluşturulduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Komisyonumuzu topladık, 6 saatlik bir çalışma yaptık. Önce üç saate yakın bakanlar olarak biz çalıştık daha sonra da bürokrat arkadaşlarımız olarak çalışmaya devam ettik. Bürokrasimize şöyle bir görev verdik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın müsteşarının da başkanlığında ve koordinasyonunda doğrudan bakan arkadaşlarımızla bir özel temsilci gibi temas eden, araya başka hiyerarşiyi sokmayan mekanizma oluşturduk. Şimdi onlar çok yoğun çalışıyor. Çalışmalarının ilk ara raporunu bana dün takdim ettiler. Pazartesi akşamı tekrar bakanlarımızla bir araya geleceğiz. Birkaç alanda bize hazırlıklarını takdim edecekler. Bunlardan birincisi kanuni düzenlemeler. Cezalarda ağırlaştırmalar yapacağız. Hem toplum vicdanı hem bizim kendi düşüncelerimiz açısından bu gerekli."

"HADIM, YAPILACAK OLANLARIN KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Akdağ, sadece cezaları ağırlaştırarak bu meseleleri çözemeyeceklerini, dünyadaki örneklerin bunu gösterdiğini dile getirdi.

Çocuk istismarına sebep olmuş zalimlere cezalarını en ağır biçimde verecek düzenlemeleri yaparken bir taraftan da diğer çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Akdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Açıkça ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda konuşulan bu hadım basının da ilgisini çekiyor ama meselenin aslı bu değil. Bu konuşulan mesele, bir tedbir olmak üzere yapılacak olanların olsa olsa küçük bir parçası olabilir. Yani tartışmayı sadece bunun üzerinden götürmek doğru değil. Çeşitli bakanlıklarımız başta Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çalışmaları yapıyorlar. En kısa zamanda, 10 gün içerisinde gerekli kanuni değişiklikleri içeren paketi Meclis'e sunacağız, tabii öncelikle sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza takdim edip onların onayını almak suretiyle."

"MUHALEFET PARTİLERİYLE DE GÖRÜŞECEĞİM"

Recep Akdağ, çocuk istismarı konusunda bütün toplumun iş birliği yapmasının ve ortak hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhalefet partileriyle, onların gruplarıyla da görüşeceğim. Basınımızla görüşmeler yapıyoruz. Evet suçluyu cezalandırmak önemli, ama mağduru korumak en az onun kadar önemli. Bu konularda mağdur olan çocuğumuzun, ailenin kesinlikle ortaya saçılmaması gerekiyor. Burada hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Emniyete, adalet mekanizmasına, adli mekanizmaya, Sağlık Bakanlığımıza ve hepsinden önemli basınımıza önemli görevler düşüyor. Çocuklarımız böyle bir zulme maruz kaldıktan, böyle bir mağduriyet yaşadıktan sonra o çocuğun ve ailesinin, toplum tarafından bilinir hale gelmesi, çocuğu ve ailesini çok ağır derecede zedeliyor ve sonraki hayatlarını etkiliyor. Onun için yine basınımızla bu hususta ne yapacağımızı kararlaştırıp, kurallar koyacağız ve bunlara herkesin uymasına da gayret edeceğiz. Yani sadece kanuni düzenlemeler yaparak değil aslında değerli medyamızın bu husustaki iyi niyetini biliyoruz, bunun ortak bir sorumluluğa dönüşmesini ve bu ortak sorumluluğun icrası için de elimizden geleni yapmak zorundayız."

"ÇOCUKLARA TEMAS EDEN KİŞİLERİN EĞİTİMİ ÖNEMLİ"

Akdağ, konuyla ilgili ailelerin eğitiminin önemli olduğunu da ifade ederek, "Çocuklarla temas eden kişilerin eğitimi önemli. Antrenörlerin, yurt yöneticilerinin, öğretmenlerin çocuklarla ilgilenen sağlıkçıların, bunların çok iyi eğitilmesi lazım. Bu çalışmaları güçlendirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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