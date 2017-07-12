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Çocuk İstismarına Geçit Yok! 15 Ülkede Whatsapp Operasyonu: 50 Gözaltı
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ÇOCUK İSTİSMARINA GEÇİT YOK! 15 ÜLKEDE WHATSAPP OPERASYONU: 50 GÖZALTI


Çocuk istismarına geçit yok! 15 ülkede WhatsApp operasyonu: 50 gözaltı
Tarih : 12 Temmuz 2017, 15:00
Puan Ver : Çocuk İstismarına Geçit Yok! 15 Ülkede Whatsapp Operasyonu: 50 Gözaltı(5/10)1

WhatsApp uygulaması aracılığıyla çocuk istismarı içeren görüntü dağıtımı yaptıkları tespit edilen bir sanal ağa karşı 15 ülkede yapılan uluslararası operasyonda, 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



ÇOCUK İSTİSMAR FİLMİ DAĞITAN SANAL AĞA BÜYÜK DARBE



İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ameripol ve Interpol kurumlarının iş birliğiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda, WhatsApp'ta çocuk istismar filmi dağıtımı yapan uluslararası sanal ağa büyük darbe indirildiği ifadeedildi.



WHATSAPP UYGULAMAALRI ALTINDA ÇALIŞIYOR



İspanyol siber polislerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "internet profunda (derin internet)" adında cep telefonlarındaki WhatsApp uygulamaları altında çalışan, İspanyolca konuşan bazı ülkelerde kullanılan bir programın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun içerisinde çocuk istismarını içeren görüntü paylaşımı ve konuşmalar yapıldığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.



15 ÜLKEDEDEN 50 KİŞİ GÖZALTINDA



Açıklamada, operasyon kapsamında İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3, Şili'de 4, Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, Meksika'da 2, Paraguay'da 2, Venezuela'da 2, Uruguay'da 2, Panama'da 1, Nikaragua'da 1 ve İtalya'da 1 olmak üzere 15 ülkede 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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