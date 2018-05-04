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Çocuk Oyuncu Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'a Transfer Oldu

Çocuk Oyuncu Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'a Transfer Oldu

ÇOCUK OYUNCU EMİR BERKE ZİNCİDİ, ARKA SOKAKLAR'A TRANSFER OLDU

Ekran macerasına 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi, ekranlara dönüyor.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Çocuk Oyuncu Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'a Transfer Oldu(8/10)4

Henüz 4 yaşındayken 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman karakteriyle izleyenlere duygusal anlar yaşatan Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'da rol alacak.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Ekran macerasına 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan Emir Berke Zincidi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.

13. SEZONUNA GİRECEK

Şu sıralar 12. sezonu devam eden Arka Sokaklar'ın 13. sezonu da gelecek yıl devam edecek.

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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