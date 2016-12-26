

Gebeliği planlamayı geciktirmeyin, özellikle kadınların 35 yaşından sonra yumurta rezervleri azalmaktadır. Benzer şekilde erkeklerde 45 yaşından sonra sperm sayısı azalmaktadır.



Gebelik için kaliteli sperm ve kaliteli yumurta gerekmektedir. Son yıllarda sperm ve yumurta kalitesini arttırmak için folik asid takviyesinin önemli olduğu gösterilmiştir. Gebelik sadece kadından olmaktadır bundan dolayı sadece kadına folik asid başlanmalıdır gibi yanlış bir inanış vardır. Oysaki gebelik planlayan anne adayları gibi, baba adayları da folik asid kullanmalılardır.