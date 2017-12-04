Ayakkabı alırken daha çok görünüşe önem verilir ancak görünümden önce ayak sağlığı göz önünde bulundurulmalıdır.



Ayakkabı alırken daha çok görünüşe önem verilir ancak görünümden önce ayak sağlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle çocuklara ayakkabı seçerken ayakkabının kaliteli, sağlıklı ve rahat olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklar için yanlış ayakkabı seçimi, onların ayak sağlığını bozacağı gibi, ayak gelişimini de engelleyerek, yürüme ve duruş bozukluğu başta olmak üzere kalıcı sorunlara yol açabilir.



Çocuklar için en rahat ayakkabı spor ayakkabıdır. Okul çağındaki çocukların, oldukça hareketli geçen okul dönemlerinde, rahat bir spor ayakkabı ile hem ayaklarının rahat etmesi sağlanır hem de günlük aktivitelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olunur. Peki çocuk spor ayakkabı alırken nelere dikkat edilmelidir? Sağlıklı bir çocuk ayakkabısı nasıl seçilir? kısaca bahsedelim.



-Deneme: Çocuğa alınacak spor ayakkabı, mutlaka denettirilmelidir. Ayak ölçülerine uygun ayakkabı, ancak çocuğun ayağına giydirilerek seçilebilir.



-Ayakkabı alımı için günün ilerleyen saatleri seçilmeli: Bunun sebebi, çocuğun gün içinde oldukça hareketli olmasından dolayı öğleye doğru ayaklarının biraz şişmesidir. Bu nedenle sabah saatlerinde alınan bir ayakkabı, çocuğun ayağını sıkabilir ve ayak sağlığını bozabilir.



-Rahatlık ön planda tutulmalıdır: Ayakkabı, kıyafet gibi belirli bir kullanımdan sonra açılmaz. Bu nedenle alırken biraz sıksa da görünümü hoş olduğu için, belirli bir zaman sonra açılır diye düşünülmemelidir.



-Ayakkabı seçerken çocuğa çorap giydirilmelidir: Çocuk spor ayakkabı alırken, hangi mevsim giydirilecekse, o mevsimin hava şartlarına uygun bir çorapla denetilmesi, rahat bir ayakkabı seçilmesi için önemlidir.



-Tabanı esnek olmalı: Tabanı esnek ayakkabı, çocukların ayağının her zaman rahat etmesini sağlar.



-Ayakucunda boşluk olmalı: Çocuk spor ayakkabı alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, ayakkabının ucunda bir cm kadar boşluk olmasıdır. Bu, çocuğun ayağının rahat etmesi açısından önemlidir.



-Yumuşak olmalı: Çocuk spor ayakkabısı, çocuğun ayağını yanlardan veya uçlardan sıkmamalı, hareket halindeyken ayağın rahatça bükülmesine izin verecek şekilde olmalıdır. Ayakkabının bileği saran kısmı da, bileğin hareketini engellememelidir.



-Kaliteli olmalı: Çocuk ayakkabısı, çocukların ayağında ileriye dönük bir hasar bırakmaması nedeniyle özenle seçilmelidir. Kalitesiz ve ucuz ayakkabı yerine, kaliteli bir ayakkabı seçmek, her zaman daha avantajlı olacaktır.



Çocukların ayak sağlığı için alınan ayakkabı mutlaka temiz tutulmalıdır. Belirli aralıklarla gereken temizlik yapılırsa, çocuğun hem ayağı rahat eder, hem de ayak sağlığı korunmuş olur. Ayakkabının da ömrü uzar.



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