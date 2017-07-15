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'çocuklar Duymasın' Dizisinin Başlama Tarihi Belli Oldu
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'Çocuklar Duymasın' dizisinin başlama tarihi belli oldu

'ÇOCUKLAR DUYMASIN' DİZİSİNİN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanacak olan dizi 23 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : 'çocuklar Duymasın' Dizisinin Başlama Tarihi Belli Oldu(9/10)5

Başrollerinde Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi 3. kez başlama kararı aldı. Sevilen dizi 23 Temmuz Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.

DİZİNİN İKİNCİ FRAGMAN YAYINLANDI

Dizinin tarihinin belli olmasıyla birlikte ilk bölümün ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yer almadığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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