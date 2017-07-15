'ÇOCUKLAR DUYMASIN' DİZİSİNİN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanacak olan dizi 23 Temmuz Pazar günü başlayacak.
Başrollerinde Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi 3. kez başlama kararı aldı. Sevilen dizi 23 Temmuz Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.
DİZİNİN İKİNCİ FRAGMAN YAYINLANDI
Dizinin tarihinin belli olmasıyla birlikte ilk bölümün ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yer almadığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rus Svetlana, İki Çocuğuyla Sınırda Yakalandı
- Alkollü Sürücü, Düğün İçin İzne Gelen Askeri Göğsünden Bıçakladı
- Macron, Genelkurmay Başkanı'na Meydan Okudu: Bu Ordunun Reisi Benim
- Yeni Obüsler Namluları Afrin'deki Teröristlere Doğrulttu
- İşte Yeni Khk İle İhraç Edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Soyunma Odasında Futbolcuları Fırçaladı: Skora Bakın
- Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder, Sampdoria'ya Gitmek İstiyor
- Bursaspor, Ünlü Futbolcu Anderson'u Gözüne Kestirdi
- İmza Törenine Beşiktaşlı Taraftar Damga Vurdu: Bu Nikahı Durdurun
- Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal, Sneijder'i Gönderen Dursun Özbek'i Hedef Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Yazarın Kadınlarla Dalga Geçtiği Mektup Rekor Fiyata Satıldı!
- Kenya'da Sokak Köpeği Çöpte Bulduğu Bebeği Caddeye Getirerek Hayatını Kurtardı
- Polis Soyguncularla Çatıştı, Genç Kadın Yerde Can Çekişerek Öldü!
- Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
- Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar