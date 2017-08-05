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Çocuklar Duymasın'ın Yapımcısı Birol Güven: Bize FETÖ'cü Demeyin

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN YAPIMCISI BİROL GÜVEN: BİZE FETÖ'CÜ DEMEYİN

Bir sahnesinde FETÖ'nün kitabı kullanılan ve bu yüzden RTÜK'ten ceza alıp hakkında soruşturma açılan Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven yeni bir açıklama daha yayınladı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 01:10
Puan Ver : Çocuklar Duymasın'ın Yapımcısı Birol Güven: Bize Fetö'cü Demeyin(5/10)1

'Çocuklar Duymasın' dizisinin yapımcısı Birol Güven, bir sahnede Fetullah Gülen'in kitabının kullanılması sonrası dizi hakkında yapılan eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi.

RTÜK CEZA KESTİ, SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yıllar sonra tekrar televizyon ekranlarına tekrar dönen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde, bir bölümünde Fetullah Gülen'in yurt dışında açtığı okulları konu alan bir kitabı görülmüştü. Büyük tepki alan sahneden sonra dizinin yapımcısı Güven özür dilemiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca RTÜK de Kanal D'ye ağız bir maddi ceza kesmişti.

BİROL GÜVEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Birol Güven, akşam saatlerinde sosyal medyadan yeni bir açıklama yayınladı.

Güven açıklamasında şunları söyledi:

Biz bütün bunları haketmiyoruz. Bana ve ekip arkadaşlarıma istediğinizi söyleyin, aptal deyin, salak deyin, cahil deyin ama FETÖ'cü demeyin. Çocuklar Duymasın siz 15 yıldır nasıl biliyorsanız hala öyle. Dizimizi beğenmeyin, aşağılayın, eleştirin, seyretmeyin ama bizim vatanseverliğimizden şüphe etmeyin.

BİR DE VİDEO YAYINLADI

Birol Güven, açıklamasını desteklemek için, eski bölümlerden bir de kısa bir parça yayınladı. Çocuklar Duymasın ailesinin yemek masasında seyirciye "Çanakkale ruhu" aşılamaya çalıştığı bölüme Güven "Çanakkale Şehitleri Anısına" notu düştü. Videonun ise, bugün yüklendiği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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