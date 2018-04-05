ÇOCUKLAR EVDEYKEN UYUŞTURUCU PARASI İÇİN SEVGİLİSİNİ PAZARLADI!
İngiltere'de 27 yaşındaki genç, uyuşturucu parası için çocukların evde olduğu sırada sevgilisini saati 240 dolara erkeklere pazarladı. Kadın ve sevgilisi gözaltına alındı.
İngiltere'de üç çocuklu 27 yaşındaki Britanny Dawn Patrick isimli anne 27 yaşındaki erkek arkadaşı Lukas Roger Trout ile evlerini uyuşturucu parası bulmak için adeta geneleve çevirdi.
ÇOCUKLAR EVDEYDİ
Uyuşturucu parası için sevgilisi tarafından saati 240 dolara erkeklere pazarlanan anne, ilişki yaşadığı sırada çocukları ise odalarında herşeyden habersiz oyun oynamaya devam ediyordu.
POLİS, MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI
Kirli pazarlığı ortaya çıkarmak isteyen polis, müşteri gibi davranıp kadının sevgilisi ile 120 dolara yarım saatliğine anlaştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İlişki için kadınla birlikte odaya giren polis, anneye neden böyle bir iş yaptığını sordu. Sevgilisi tarafından satılan anne ise, bu işi uyuşturucu parası bulmak için yaptıklarını söyledi. Kadının itirafları sonrası polis, kadını ve sevgilisini gözaltına aldı.
Çocuklara ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
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