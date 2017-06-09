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çocuklar neyi, ne kadar tüketmeli?

ÇOCUKLAR NEYİ, NE KADAR TÜKETMELİ?

Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken kazanmaları; yetişkinlik döneminde bu alışkanlığı bir yaşam biçimi haline getirmelerine yardımcı oluyor.

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:46
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Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken kazanmaları; yetişkinlik döneminde bu alışkanlığı bir yaşam biçimi haline getirmelerine yardımcı oluyor. Bu noktada çocukların sadece yemek yemeleri değil, neyi, ne kadar ve ne zaman yedikleri de önem kazanıyor.



Çocukluk çağı beslenmesinin de yetişkinler gibi bazı ilkelere dayandığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, özellikle okul döneminde ipin ucunu kaçıran ve besin değeri düşük fastfood gıdalara ve abur cubura yönelen çocukların yaz tatilinde ailelerinin kontrolüyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yeniden kazanabileceklerine dikkat çekiyor ve çocukların neyi ne kadar yemesi konusunda önerilerde bulunuyor…



Çocuklar için en önemli kazanımların başında sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliyor. Bu nedenle gelişimleri devam eden çocuklarda günlük ortalama almaları gereken kalori miktarı ve alacakları besinlerin sıralamasına dikkat etmek son derece önemli. Her çocuğun vücut yapısının ve gelişiminin farklı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, "Çocukların beslenme alışkanlıklarının genetik yapı, cinsiyet, vücut yapısı ve şekline göre belirlenmesi gerekiyor. Enerjilerini karşılamak ve sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürmeleri için, günlük olarak karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve mineralleri içeren besin gruplarından yaşlarına ve fiziksel aktivitelerine uygun miktarlarda tüketmeleri gerekiyor" diyor.



 



kaynak:sabah



 



kaynak:sabah








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