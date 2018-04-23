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Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
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Çocukları ile Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi

ÇOCUKLARI İLE BAHÇEDE OYNARKEN ET YİYEN BAKTERİ KAPAN ADAMIN PARMAKLARI KESİLDİ

İngiliz adam, çocukları ile oynarken bahçedeki çiçeklerin üzerine düştü et yiyen bakteri kaparak komaya girdi. Parmakları kesilen adam günler süre yaşam mücadelesi sonrası hayata geri döndü.

Tarih : 23 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi(5/10)1

İngiltere'de çocukları ile evinin bahçesinde oyun oynayan 59 yaşındaki Philip Pike, bir gül çalısının içine düştü. Parmaklarında küçük çizikler oluşan adam durumu ciddiye almadı ancak kaptığı et yiyen bakteri yüzünden parmaklarını kaybetti, ölümden son anda kurtuldu.

BAZI PARMAKLARI KESİLDİ, DEVAMI DA GELEBİLİR

Bahçede çocuklarıyla su savaşı yaparken et yiyen bakteriden kapan ve nekrotizan fasiit isimli hastalığa yakalanan adam, iki hafta boyunca komada kaldı. Kalp pili takılmak zorunda kalınan talihsiz baba, el ve ayak parmaklarının bazılarını kaybetti. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala ilaca bağlı bir hayat süren adamın başka parmakları da kesilme tehlikesi ile karşı karşıya.

YÜRÜMEYİ TEKRAR ÖĞRENDİ

Hastaneden çıktıktan sonra yürümekte zorlanan adam, yürümeyi tekrardan öğrenmek zorunda kaldı.

ÖLÜMCÜL BİR BAKTERİ

Nekrotizan fasiit, cildin, kasların ve organların altındaki dokuyu etkileyen bir bakteriyel enfeksiyonla başlar. Nispeten küçük bir yaralanmayla başlayabilir ancak kan zehirlenmesi ve organ yetmezliği nedeniyle yaşamı tehdit eder hale gelebilir. Hastalıktan etkilenen dokuların kesilip çıkarılması tedavinin bir parçasıdır. Her beş vakada bir veya iki civarı ölüm ile sonuçlanır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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