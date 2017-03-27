ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Ekran zamanı ya da 3T olarak isimlendirilen; televizyon, telefon ve tablet karşısında geçirilen uzun saatler çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkiliyor.
Doç. Dr Erhan Bayram, ekrandaki ışık uyaranlarının ve yoğun elektromanyetiğin bazı nörolojik hastalıklara neden olduğunu belirtiyor.
Çocukların beyin gelişiminin en duyarlı olduğu dönemin 2-3 yaş olduğuna dikkat çeken Doç. Dr Bayram, şöyle devam ediyor: "Özellikle bu yaşlarda ekran zamanının uzun olması ile dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, saldırganlık, epilepsi (sara hastalığı) ve dil gelişim gerilikleri görülebilir. Epilepsi beynin anormal elektriksel aktivitesi sonucunda ortaya çıkan önemli bir hastalıktır."
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar