ABD merkezli internet mağazası Wish.com, çocukların oynadığı bir cep telefonu oyununda içinde bir erkek cinsel organı animasyonunun da yer aldığı cinsel organ uzatıcısı reklamı gösterdiği için eleştirildi.

ABD'de çocuklara yönelik bir oyunda cinsel ilişki uzatıcısı reklamı görünmesi büyük tepki çekti. İngiltere'de reklamları denetleyen Reklam Standartları Otoritesi (ASA), Wish.com'un "sorumsuzca" davrandığını ve gelecekte reklamlarının doğru yaş gruplarına gösterildiğinden emin olması gerektiğini söyledi.

İLK DEĞİL

Bu, Wish'in son beş aydaki üçüncü kural ihlali oldu. Şirket bu üç olayda da eleştirilere yanıt vermedi.

Kuralları çiğneyen şirketleri cezalandırma yetkisi kısıtlı olsa da ASA, BBC'ye Wish.com'a "gerektiğinde baskı yapmaya devam edeceğini" söyledi.

TÜM YAŞLARA UYGUN OLARAK TANIMLAMIŞLARDI

ASA'nın kararını açıkladığı reklam, 26 Kasım günü Zynga'nın Crazy Cake Swap ve Ketchapp'ın 2048 oyunlarında çıkmıştı.

Reklamda iki ayrı kare içinde bir cinsel organ animasyonu ve bir cinsel organ uzatma aparatı animasyonu gözüküyordu. Reklamın gözüktüğü iki oyun da Avrupa'nın video oyun değerlendirme kuruluşu tarafından tüm yaşlara uygun oyunlar olarak tanımlanmıştı.

SAMSUNG TELEFONLARDA DA ÇIKIYOR

Reklam ayrıca bazı Samsung telefonlarında yüklü halde gelen Peel Smart Remote adlı TV uzaktan kumanda uygulamasında da gözükmüştü.

2048 uygulamasını geliştiren Ketchapp, oyunda gözüken reklamlardan sorumlu olamayacağını düşündüklerini fakat şikayetin ardından oyunun yaş limitini artırdıklarını açıkladı.

ASA, Zynga'nın bir yanıt vermediğini, Peel'inse verdiği yanıtta anlamlı bir bilgi olmadığını belirtti.

UYARI ALMIŞLARDI

Wish daha önce de fermuarı açılmış bir kedi kostümü giyen ve kalçaları gözüken bir kadının yer aldığı bir reklam ile göğsünde bir ısırık dövmesi gözüken bir kadının yer aldığı reklamlar nedeniyle Wish'i uyarmıştı.

Bu reklamlar Facebook'ta da gözükmüş, ASA bu görüntülerin çocuklarda üzüntüye yol açabileceğini belirtmişti.

Kaynak: haberinburada