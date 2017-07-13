15 Temmuz Darbe Girişimi Raporu Meclis'e Sunuldu
Çocukların Tutuşturduğu Yalıtım Malzemesi Koca Evi Kül Etti
Fenerbahçe Hazırlık Maçında Dağıldı
Tunceli Valiliği: Pülümür Çayında Bulunan Ceset, Kayıp Öğretmene Ait Olabilir
Suudiler, Abd'den Sonra Rusları Da Silahla Satın Aldı
Dünyada 710 Milyon Kişi Başka Ülkeye Göç Etmek İstiyor
Gaziantep'te Saldırı Hazırlığındaki Biri Canlı Bomba 3 Terörist Yakalandı
15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek
Putin'in Aracındaki Kırmızılı Kadın Kim! Kremlin'den Açıklama Geldi
Deniz Seki'den Adriana Lima'ya Sıkı Sıkıya Sarıldı
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la Anlaştı
İş Ortağı Yüzüğü Taktı, Gözler Acun'u Aradı
Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi
Hazırlık Maçında Yenilince Transferin Sinyalini Verdi
Karşısında Sinan Engin'i Gören Yılmaz Morgül Sevgi Patlaması Yaşadı
42 Bin Kişi Takip Etti, Tarkan Başarısına Kadeh Kaldırdı
Medipol Başakşehir'de Edin Visça Şoku Yaşanıyor
Abd'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı
Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto İle Sözleşme İmzalamayacak

Çocukların tutuşturduğu yalıtım malzemesi koca evi kül etti

ÇOCUKLARIN TUTUŞTURDUĞU YALITIM MALZEMESİ KOCA EVİ KÜL ETTİ

Sivas'ta çocukların bir binanın dış cephe yalıtım malzemesini yakması sonucu dubleks daire alev alev yandı. Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 03:10
Puan Ver : Çocukların Tutuşturduğu Yalıtım Malzemesi Koca Evi Kül Etti(9/10)5

Sivas'ta oyun oynayan çocuklar 5 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesi yakınca alevler bir anda evi sardı. Metrelerce yükselen alevler itfaiye ekiplerini zorladı. Müdahalenin ardından yangın söndürüldü ama ev kullanılacak durumda değil.

ÇOCUKLAR YALITIM MALZEMESİNİ YAKTI, ALEVLER SIÇRADI

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan Emminoğlu Apartmanı'nda çıktı. İddiaya göre binanın yan tarafında bulunan dış cephe yalıtım malzemesini sokakta oynayan çocuklar yaktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 5 katlı binanın en üst katındaki Yalçın Yalman'a ait dubleks dairenin çatı katına sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZORLANDI, MAHALLELİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Tek yön olan yola kurulan kapanlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

EV KÜL OLDU

Panik yaşayan bazı vatandaşlar sarılarak birbirlerini teselli etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocukların  Tutuşturduğu  Yalıtım  Malzemesi  Koca  Evi  Kül  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER