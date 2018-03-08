Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bir apartmanının ikinci katından düşen 95 yaşındaki adamı mahalleli battaniyeleri branda yaparak kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye yansırken, olayın ardından bir dram çıktı. Yaşlı adamın ailesine yük olduğun düşünerek aşağıya atladığı belirlendi.

KOMŞULARININ ÇABALARINA RAĞMEN İKNA OLMADI

Aşağıya battaniyeleri geren mahalleli yaşlı adamı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Bir yandan adamı ikna etmeye çalışan vatandaşlar diğer yandan atlaması halinde beton zemine düşmemesi için hep beraber brandayı tuttu. Komşularının bütün çabalarına rağmen ikna olmayan yaşlı adam kendini boşluğa bıraktı.

UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

95 yaşındaki H.Y komşularının açtığı brandanın üzerine düşerek ölümden döndü. Olayı ufak sıyrıklarla atlatan yaşlı adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.





Kaynak: haberinburada